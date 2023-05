In Krisenzeiten schneiden Nebenwerte schlechter ab als Standardwerte – das war auch 2022 wieder zu beobachten, als zum Beispiel in Deutschland MDax und SDax weit stärker absackten als der Dax. Jetzt sieht das Wealth Management der schweizer Bank UBS für Small- und Midcaps in der Eurozone aber einen günstigen Einstiegszeitpunkt.

Die relativen Bewertungen, gemessen an den Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnissen, sind die attraktivsten seit mindestens 15 Jahren“, schreibt Matthew Gilman, Stratege im Chief Investment Office des Global Wealth Management der UBS. „Und das in einem Segment, von dem man erwartet, dass es langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt.“

Small- und Midcaps profitieren von langfristigen Entwicklungen

Gilman erinnert die Anleger daran, dass Nebenwerte typischerweise zyklischer und mehr auf den Heimatmarkt ausgerichtet sind als Blue Chips – und empfindlicher auf Veränderungen der Kreditkonditionen reagieren. Das alles spielt den Mittelständlern derzeit nicht in die Karten, aber der Stratege erwartet, dass sich diese Faktoren im zweiten Halbjahr besser entwickeln werden. Damit nicht genug: Die Small und Mid Caps profitieren von langfristigen Entwicklungen wie der Automatisierung und dem Trend, Produktion wieder mehr in der eigenen (sicheren) Nachbarschaft anzusiedeln („nearshoring“), eine Lehre aus den Problemen mit den Lieferketten in der Pandemie und eine Folge zunehmender geopolitischer Spannungen.

Mit diesen ETFs können Anleger an Nebenwerten partizipieren

Last but not least: Der UBS-Fachmann hebt hervor, dass die Nebenwerte in einem Portfolio Vorteile bei der Diversifizierung bieten können. Als mögliches Investment nennt er einen Euroland-Index für mittelgroße und kleine Werte. Auf dem Markt findet BÖRSE ONLINE zum Beispiel ETFs wie den iShares MSCI EMU Mid Cap (WKN A1W370, thesaurierend), den iShares MSCI EMU Small Cap (WKN A0X8SE, thesaurierend) oder den UBS MSCI EMU Small Cap (WKN A1JHNE, ausschüttend). Gilman konzediert überdies, dass die Auswahl von Einzelaktien „die Outperformance in diesem Segment vergrößern kann“.

Und lesen Sie auch: MSCI World: Böse Überraschung – Der MSCI World ETF ist aktuell schlechter als viele andere – Wie geht es weiter?

und: KCV von unter 1,0 - 24 reiche und unterbewertete europäische Aktien