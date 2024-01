Die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen und Rentenlücke schließen? Mit diesen simplen Weltportfolios geht es ganz einfach und kostengünstig bei fast allen Brokern in Deutschland:

Die Lage um die Rente in Deutschland wird immer prekärer. Aus diesem Grund entscheiden sich zunehmend mehr Menschen, die Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen und die Rentenlücke durch das langfristige Investieren in Aktien zu schließen.

Allerdings fragen sich viele Anleger: Wie anfangen? Oftmals hört man von einem MSCI World usw. – doch macht das schon ein ganzes Investment?

Weltportfolio mit 1, 2, 3 und 5 ETFs

Wer ein echtes Weltportfolio, auf Basis der gesamten Weltwirtschaft, mit Industrie- als auch Schwellenländer, Small, Mid und Large Caps will, der sollte einen Blick auf diese fünf Weltportfolios werfen:

Altersvorsorge mit dem Weltportfolio: 1 ETF

Wer es sich mit der Altersvorsorge ganz einfach machen will, der setzt auf die Ein-Fonds-Lösung des SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF. Dieser enthält über 3000 Werte aus Industrie- und Schwellenländern. Die Kosten liegen bei 0,17 Prozent p.a.

Altersvorsorge mit dem Weltportfolio: 2 ETFs

Mit der klassischen 70/30-ETF-Lösung zwischen Industrie- und Schwellenländern legen besonders neue Anleger am Kapitalmarkt gerne an. Zwar enthält das Portfolio keine Small Caps, deckt aber einen wesentlichen Teil der Weltwirtschaft ab. Mit folgenden ETFs lässt sich dieses Portfolio kostengünstig nachbauen:

70 Prozent Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

30 Prozent Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Altersvorsorge mit dem Weltportfolio: 3 ETFs

Etwas anspruchsvollere und kostenbewusste Anleger können auf folgendes Model setzen:

60 Prozent Amundi Prime Global (Industrieländer)

30 Prozent iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (Schwellenländer plus Small Caps)

10 Prozent iShares MSCI World Small Cap (Industrieländer Small Caps)

Dieses Modell deckt mittels drei Fonds die kompletten Industrie- und Schwellenländer ab und enthält zusätzlich einen Small Cap Anteil. Hier liegen die Portfoliokosten bei rund 0,12 Prozent.

Altersvorsorge mit dem Weltportfolio: 5 ETFs

Zu denselben Kosten können Anleger allerdings auch in ein von dem Vermögensverwalter Vanguard ausgearbeitetes Musterportfolio investieren. Das Regionen-Portfolio, welches nach BIP statt Marktkapitalisierung einer Region gewichtet wird, enthält folgende ETFs:

36 Prozent Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

28 Prozent Vanguard FTSE North America UCITS ETF

24 Prozent Vanguard FTSE Europe UCITS ETF

7 Prozent Vanguard FTSE Japan UCITS ETF

5 Prozent Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

Ein solches Portfolio erfordert allerdings natürlich mehr Aufwand, besonders in Bezug auf das Rebalancing und ist darum nur für anspruchsvolle Anleger geeignet.

Lesen Sie auch:

Deutsche Gaspreise fallen deutlich – Gazprom guckt in die Röhre

Oder:

Crash-Prophet Marc Friedrich warnt: "Darum rappelt es in den nächsten 5 Monaten an der Börse"