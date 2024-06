Zuletzt hatten die BASF-Aktie und die Allianz-Aktie etwas geschwächelt. Doch plötzlich deutet sich ein überraschender Turnaround an. Sollten Anleger die beiden deutschen Aktien jetzt tatsächlich kaufen?

Analysten erhöhen Kursziel für Allianz-Aktie

Zuletzt hatten wir geschrieben, dass Anleger bei der Allianz aufpassen müssen, wenn die 50-Tage-Linie unterschritten wird. Und so ist es auch gekommen. Nun könnte sich aber ein schnellerer Turnaround abzeichnen als gedacht. Die Gründe: Wenn die Zinspolitik in den USA wirklich etwas mehr gelockert wird, dürften auch Aktien hierzulande profitieren. Zudem gibt es neue positive Analysten-Kommentare zur Allianz-Aktie.

So hat etwa die Bank of America am gestrigen Mittwoch das Kursziel minimal von 308 Euro auf 310 Euro angehoben, aber die Kaufempfehlung bekräftigt. Dabei betrachtete die Bank of America die Anlagevermögen der europäischen Versicherer. Zwar ist die Allianz nicht unter den Favoriten der Amerikanern, doch bei Bloomberg raten drei Viertel der Analysten zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 288 Euro.

Mit einem KGV von 9,6 für 2025 und einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent ist die Allianz weiterhin sehr gut bewertet. Gelingt der Turnaround jetzt und die Allianz kann die 50-Tage-Linie (blaue Linie) erneut überschreiten, so können Anleger neu einsteigen. Ansonsten sollte auf ein Test der 200-Tage-Linie gewartet werden.

Und genau dort befindet sich jetzt die BASF-Aktie.

BASF-Aktie an ganz wichtiger Stelle: Kaufen oder verkaufen?

Was der Allianz-Aktie im schlimmsten fall drohen könnte, das ist bei BASF bereits eingetroffen. Nach dem Fallen der 50-Tage-Linie machte sich das Papier auf zur 200-Tage-Linie. Der erste Test an dieser Barriere gelang. Wenn die BASF-Aktie nun auch in den kommenden Tagen darüber notiert, so ergeben sich hier sehr schöne Kaufgelegenheiten.

Zwar sagt die Investmentbank Jefferies, dass BASF lediglich ein Kursziel von 43 Euro hat und setzt die deutsche Chemie-Aktie auf "underperform". Doch insgesamt raten bei Bloomberg 15 Analysten zum Kauf der BASF-Aktie, neun zum Halten und drei zum Verkaufen mit einem Kursziel von 56 Euro. Zudem ist das Papier mit einem KGV von 10,7 für 2025 und mit einer Dividendenrendite von 7,20 Prozent sehr attraktiv bewertet.

Anleger können also einsteigen, wenn BASF die 200-Tage-Linie hält und die nächste Aufwärtsbewegung mitmacht. Fällt das Papier allerdings auch noch unter die 200-Tage-Linie, so sollten Anleger vorerst Abstand von der Aktie nehmen.

So sehen Anleger, dass sich bei der Allianz und bei BASF zwar spannende Turnaround-Möglichkeiten ergeben können, dass man dafür den Chart aber auch genau im Auge haben sollte.

