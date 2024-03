Der wohl beste Investor der Welt ist Fan von einem bestimmten ETF. Das Geniale: Sie können mit ihm eigentlich nicht verlieren – und sich damit relativ leicht ein Vermögen aufbauen. Ist dieser ETF sogar eine bessere Wahl als der berühmte MSCI World?

Warren Buffett (93) ist als der wohl beste Investor der Welt bekannt. Kein anderer hat ein so gutes Gespür für die richtigen Aktien zur richtigen Zeit. Durch sein Investment-Talent zählt Buffett heute zu den reichsten Menschen der Welt.

Doch was viele nicht wissen: Der Star-Investor schwört auf ETFs und empfiehlt diese vor allem Privatanlegern. Denn in einem Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 2013 erklärte er, dass es für Laien oft schwer sein, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und nicht nur das. Buffett verrät sogar, auf welchen ETF man dabei setzen sollte: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Doch was macht die Wahl eines S&P 500 ETFs dabei so genial?

Warum Sie mit Warren Buffetts ETF nie verlieren können

„Wetten Sie niemals gegen Amerika“, lautet ein bekanntes Zitat von Warren Buffett. Er bleibt seiner Linie treu: Aktuell finden sich im Portfolio von Berkshire Hathaway mehrere ETFs und drei davon setzen auf die Wertentwicklung des S&P 500, der die größten börsennotierten US-Unternehmen beinhaltet. Dabei handelt es sich um den Vanguard S&P 500 ETF, den iShares Core S&P 500 ETF und den SPDR S&P 500 ETF.

Doch warum ist Buffett so begeistert vom S&P 500? Die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate des Index in den vergangenen 20 Jahren liegt bei 10,21 Prozent. Wer in seinen ETF regelmäßig einzahlt, kann sich so unkompliziert ein hübsches Sümmchen aufbauen. Als Beispiel: Wenn Sie 30 Jahre lang jeden Monat 500 Euro in einen ETF auf den S&P 500 einzahlen, so hätten Sie eine hypothetische Gesamtrendite (Kosten und Gebühren im Beispiel unberücksichtigt) von über einer Million Euro. Und selbst wenn Sie „nur“ 150 Euro einzahlen würden, so hätten Sie nach 30 Jahren über 300.000 Euro daraus gemacht.

Das Geniale: Sie können mit so einem ETF eigentlich nicht verlieren. Denn eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research zeigt: Wenn Sie zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und ihre Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht, berichtete „The Motley Fool“. Sie hätten also ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können. Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance!

Natürlich ist ein Anlageerfolg aus der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Dennoch ist die Wirtschaft auf lange Sicht noch immer gestiegen. Ein ETF auf den S&P 500 kann sich sogar mehr lohnen als einer auf den MSCI World, denn die jährliche Rendite der vergangenen 20 Jahre liegt hier „nur“ bei 8,65 Prozent. Allerdings ist das Risiko durch die breite Streuung auf verschiedene Länder beim MSCI World natürlich auch etwas geringer. Dennoch: Die Top 10 Positionen des Welt-Index, die zusammen eine Gewichtung von fast 21 Prozent ausmachen, sind alle aus den USA.

Lesen Sie auch: Finger weg von diesen Dividendenaristokraten: Trotz 8,8 Prozent Ausschüttung kein Kauf

Oder: "Entweder Bundesbank betreibt Bilanzfälschung oder EZB-Direktorin lügt", sagt Top-Journalist