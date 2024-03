Chefredakteur Frank Pöpsel sagt: Irgendetwas kann bei der Bundesbank nicht stimmen. Oder die EZB lügt. Was hat es damit auf sich?

"Die gute alte Bundesbank macht jetzt auch schon Verlust", sagt Chefredakteur Frank Pöpsel im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE. Und der Top-Journalist fährt fort: "Die Bundesbank macht aber nicht nur 22 Milliarden Euro Verlust, sondern auch alle Rückstellungen sind jetzt komplett aufgelöst."

Doch wo kommt dieser Verlust nun her?

Frank Pöpsel verrät: Deswegen macht die Bundesbank jetzt Verlust

Die Erklärung: "Die Bundesbank hat ja in der in der Phase nach der Finanzkrise und eigentlich bis zum Jahr 2021 Staatsanleihen aller möglichen Eurostaaten aufgekauft, also deutsche, italienische, spanische, griechische usw. In der damaligen Zeit haben die Staatsanleihen ja so gut wie keine Zinsen abgeworfen, teilweise sogar Negativzinsen. Diese Staatsanleihen haben sie jetzt quasi auf der Habenseite. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt die Zinsen erhöht, also die kurzfristigen Zinsen. Das heißt, die Banken, die bei der Bundesbank Geld parken, die kriegen Geld dafür. Die bekommen etwa 3,75 Prozent für ihr bei der Bundesbank geparktes Geld. Und die kann die Bundesbank aber von nichts bedienen, weil die Staatsanleihen, die sie besitzen, die werfen nichts ab. Also macht die Bundesbank einen Verlust", sagt Chefredakteur Frank Pöpsel.

Entweder die Bundesbank betreibt Bilanzfälschung oder die EZB-Direktorin lügt

Grundsätzlich macht die Bundesbank ja Rückstellungen, um in schwierigen Zeiten ein Polster zu haben. Jetzt habe die Bundesbank aber bereits 2023 alle Rückstellungen aufgelöst. Hat man also nicht genügend Rückstellungen in der langen Niedrigzinsphase gebildet? Oder was ist mit der Bilanz der Bundesbank los?

Außerdem sagt Frank Pöpsel: Das führt uns zu dem anderen Thema: Die guten alten Targetforderungen. Target sind sozusagen die Forderungen der Bundesbank gegen die Europäische Zentralbank. Und die Frau Schnabel, die jetzt bei der EZB sitzt, sagt, diese 1,2 Billionen Euro seien eigentlich gar keine Forderung. Nur eine buchhalterische Hin und Her Luftnummer. Aber in der Bundesbank-Bilanz unter dem Punkt 9 stehen sie als Forderungen drin. Also entweder macht die Bundesbank Bilanzfälschung oder oder die EZB-Direktorin lügt. Also da ist irgendwie ziemlich viel im Argen mit der Bilanz der Bundesbank."

Welche unbequemen Wahrheiten Frank Pöpsel über das Kindergeld, unsere Politiker und die irrsinnige Energiepolitik in Deutschland noch aufgedeckt hat, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

