ETFs dienen nicht nur der breiten Diversifizierung – mit den richtigen Kandidaten können ebenso hohe Kursgewinne erzielt werden. Bei diesen ETFs gibt es jetzt die höchsten Wachstumschancen zu holen.

ETFs bieten eine Vielzahl von Vorteilen. So müssen sich Anleger nicht für eine einzelne Aktie entscheiden und reduzieren so das Risiko durch die breite Diversifizierung. Durch die Möglichkeit, auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder sogar Länder zu setzen, kann das Risiko im Portfolio spürbar gesenkt werden. Auch sind die Gebühren häufig geringer als bei aktiv gemanagten Fonds, da ETFs in der Regel passiv einen Index abbilden.

Es wird jedoch oft argumentiert, dass Einzelaktien dafür höhere und schnellere Gewinne bringen können. Ein Beispiel etwa ist die Nvidia-Aktie, die allein im vergangenen Jahr um über 200 Prozent zugelegt hat und in diesem Jahr bereits wieder um knapp 180 Prozent im Plus liegt. Doch ist das mit ETFs wirklich unmöglich?

Welche ETFs bieten die höchsten Wachstumschancen?

Wir haben uns gefragt, welche ETFs aktuell die höchsten Wachstumschancen weltweit bieten.

Zugegeben: Mit höheren Gewinnchancen steigt auch das Risiko. Anleger, die für das Alter vorsorgen möchten, sollten daher lieber auf solide und konservative Produkte wie einen ETF auf den MSCI World setzen. Dieser bietet zwar kurzfristig eher niedrigere Gewinne als wachstumsstarke Einzelaktien wie Nvidia, gilt dafür aber als sehr zuverlässig und stabil – ein wichtiger Aspekt bei der Altersvorsorge.

Anleger, die keine Wachstumschancen verpassen möchten, aber dennoch nicht alles auf eine einzelne Aktie setzen wollen, können dennoch auf wachstumsstarke ETFs – mit moderaten Einsätzen – zurückgreifen. Glaubt man an das Wachstum, will sich jedoch nicht mit den einzelnen Aktien der Branche im Spezifischen befassen und das Risiko nicht auf nur einen Kandidaten setzen, so gibt es hier eine Vielzahl an attraktiven ETFs.

Wie wir die besten Wachstums-ETFs ausgewählt haben

Um diese ETFs zu identifizieren, haben wir das neue ETF-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks" genutzt. Wir stellten das Tool so ein, dass es nur ETFs mit einer Kurschance von über zwanzig Prozent anzeigt. Die Ergebnisse beschränkten wir dann auf ETFs, die auch in Deutschland in der UCITS-Version handelbar sind. Hier sind die vielversprechendsten Kandidaten:

TipRanks Die Wachstumsstärksten ETFs

In der Tabelle ist das Kriterium „Smart Score“ aufgeführt. Was bedeutet das?

Der Smart Score bewertet Aktien und ETFs anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und vergibt Punkte auf einer Skala von eins bis zehn. Er berücksichtigt dabei nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und technische Analysen, sondern bezieht auch Analystenmeinungen, Insider-Transaktionen, die Meinung von Finanzbloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Berichterstattung auf Nachrichtenseiten mit ein. Intelligente Algorithmen durchsuchen dabei Tausende von Websites, verknüpfen und analysieren Nachrichten. Anhand dieser Daten bewertet das Tool, ob die Stimmung für eine Aktie/ETF eher positiv (bullish) oder negativ (bearish) ist.

Aktien und ETFs mit einem Smart Score von eins bis drei gelten als „Underperformer“, Werte mit vier bis sieben als „Neutral“ und Aktien/ETFs mit einem Score zwischen acht und zehn werden als „Outperformer“ klassifiziert.

Lesen Sie auch: KI warnt: Kaufen Sie auf keinen Fall diese ETFs

Oder: Auch MSCI World dabei - KI verrät: Das sind die besten ETFs aller Zeiten