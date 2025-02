Sind das die drei besten ETFs, die man jetzt kaufen kann? Diese Fonds werden nicht nur von Analysten empfohlen, sondern bilden auch besonders spannende Branchen ab und bieten enormes Wachstumspotenzial.

ETFs gehören neben Aktien zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten weltweit. Da sie meist breit gestreut sind und die Wertentwicklung ganzer Länder oder Branchen abbilden, eignen sie sich besonders gut für den langfristigen Vermögensaufbau. Viele Anleger nutzen sie gerne zur Altersvorsorge.

Im folgenden Beitrag geht es jedoch um ETFs, die vor allem hohe Kurschancen bieten – und damit speziell für renditeorientierte Anleger interessant sind. Diese ETFs eignen sich nicht zwangsläufig zur Absicherung fürs Alter, doch ihr Risiko ist aufgrund der breiten Streuung dennoch diversifiziert. Gleichzeitig sind erhebliche Kursgewinne möglich.

Um besonders vielversprechende ETFs zu identifizieren, wurde das ETF-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks" genutzt. Mit diesem Tool lassen sich Fonds anhand verschiedener Kriterien filtern. In diesem Fall wurde die Suche so eingestellt, dass nur ETFs angezeigt werden, die eine durchschnittliche Kurschance von mindestens 20 Prozent haben, mehrheitlich mit einer Kaufempfehlung von Analysten versehen sind und beim Smart Score – einer intelligente Bewertung, die auf Nachrichten, Fundamentaldaten und anderen Faktoren basiert – die Einstufung „Outperform“ erhalten.

Aus den Ergebnissen wurden drei besonders vielversprechende ETFs ausgewählt, die zudem in Deutschland handelbar sind.

iShares MSCI UK ETF – bis zu 644% Kurschance

Der erste ETF auf der Liste ist der iShares MSCI UK ETF, der Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Großbritannien bietet. Zu den bekanntesten Firmen im Fonds gehören AstraZeneca, Shell und HSBC, die sich über verschiedene Branchen erstrecken und für eine breite Diversifikation sorgen. Der ETF hat in den letzten zwölf Monaten bereits 20 Prozent zugelegt und liegt über fünf Jahre hinweg bei einem Plus von 40 Prozent. Besonders spannend ist das durchschnittliche Kursziel von 62 US-Dollar, was einer Kurschance von 72 Prozent entspricht. Das höchste von Analysten ausgegebene Kursziel liegt sogar bei 268 US-Dollar, was eine gigantische Kurschance von 644 Prozent bedeutet.

Das Risiko des ETFs bleibt dabei moderat: Das sogenannte Beta – ein Maß für die Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zum Gesamtmarkt – liegt bei 0,66 und signalisiert eine eher defensive Ausrichtung. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt mit 0,33 Prozent im niedrigen Bereich, während Dividenden thesauriert werden, also automatisch wieder in den ETF fließen. Der Fonds wurde bereits im Jahr 2010 aufgelegt und hat sich seitdem stabil entwickelt.

VanEck Junior Gold Miners ETF – bis zu 200% Kurschance

Ein völlig anderes, aber ebenso spannendes Anlagesegment deckt der VanEck Junior Gold Miners ETF ab. Dieser ETF investiert in Junior-Unternehmen aus der Gold- und Silberbergbau-Branche und bietet damit Zugang zu Unternehmen, die noch in einer frühen Entwicklungsphase sind. Besonders stark vertreten sind Firmen aus Kanada, die rund 50 Prozent des Portfolios ausmachen. Zu den größten Positionen zählen Alamos Gold, Pan American Silver und Harmony Gold Mining. Da der ETF stark von der Entwicklung der Edelmetallpreise abhängig ist, ist sein Risiko höher als bei klassischen Indexfonds. Das zeigt sich auch am Beta-Wert von 1,18, der darauf hindeutet, dass der Fonds stärkeren Schwankungen unterliegt.

Dennoch ist die Kurschance beeindruckend: Während der ETF im vergangenen Jahr bereits um 65 Prozent gestiegen ist, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 77 US-Dollar, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 49 Prozent signalisiert. Das höchste Kursziel, das Analysten ausgegeben haben, liegt bei 159 US-Dollar – was einer möglichen Kurschance von 200 Prozent entspricht. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt hier mit 0,55 Prozent etwas höher, dafür wird der Fonds thesaurierend verwaltet, sodass die Gewinne automatisch reinvestiert werden. Seit seiner Auflage im Jahr 2015 konnte sich der ETF solide entwickeln und zeigt sich besonders in Rohstoff-Boomphasen als attraktive Anlage.

iShares US Oil & Gas UCITS ETF – bis zu 45% Kurschance

Der dritte ETF auf der Liste ist der iShares US Oil & Gas UCITS ETF, der Anlegern Zugang zu Unternehmen verschafft, die in die Exploration und Förderung von Öl und Gas involviert sind. Gerade angesichts der weltweiten Energiekrisen und der weiterhin hohen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen könnte dieser ETF für Investoren von Interesse sein. Die größten Positionen im Fonds entfallen auf bekannte Öl- und Gasunternehmen wie ConocoPhillips, EOG Resources und Canadian Natural. Ein Großteil der Firmen stammt aus den USA, doch auch kanadische Unternehmen sind stark vertreten.

Das Risiko ist mit einem Beta-Wert von 0,68 eher moderat, sodass der ETF weniger schwankungsanfällig ist als der Gesamtmarkt. Im vergangenen Jahr legte er um 14 Prozent zu, während er über die letzten fünf Jahre sogar 93 Prozent an Wert gewann. Auch hier sind Analysten optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 114 US-Dollar, was einer Kurschance von 20 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel von 138 US-Dollar bietet sogar ein Potenzial von 45 Prozent. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,55 Prozent und einer thesaurierenden Dividendenstrategie ist dieser Fonds eine interessante Wahl für Anleger, die an einer stabileren Energiebranche mit Wachstumsperspektiven interessiert sind. Der ETF wurde bereits 2011 aufgelegt und hat sich seitdem als solide Alternative zu Einzelaktien in diesem Sektor bewährt.





