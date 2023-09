Unternehmensprofil

Morgan Stanley repräsentiert einen globalen Finanzdienstleistungskonzern, der Regierungen, Institutionen und Privatpersonen berät und für sie Kapital beschafft, handelt, verwaltet und vertreibt. Die Aktivitäten sind in die Geschäftsbereiche Institutional Securities, Wealth Management und Investment Management gegliedert. Durch die Finanzkrise war die frühere Investmentbank im Sommer 2008 in Schieflage geraten und hatte den Status einer Geschäftsbank beantragt. Im Rahmen des Bankenrettungsplans erhielt Morgan Stanley Hilfen in Höhe von zehn Mrd. USD. Zudem investierte die Mitsubishi UFJ Financial Group neun Mrd. USD und ist seither größter Aktionär. Die ursprüngliche Investmentbank war im September 1935 durch Teilung der JP Morgan-Bank entstanden. Groß geworden war die Bank auch durch die Eisenbahn-Finanzierungen sowie die Aufbauhilfen für große Konzerne wie General Electric und U.S. Steel. Seit 1942 börsennotiert firmierte die Bank kurzfristig als Morgan Stanley Dean Witter & Co.

Offizielle Webseite: www.morganstanley.com