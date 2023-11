Zum wiederholten Male warnt die Tech-Investorin Cathie Wood vor passiven Indexprodukten wie MSCI World ETF & Co. Doch worin liegen laut der Expertin die Risiken? Und sollten Anleger hier vielleicht wirklich nicht mehr investieren?

Zwar ist sie selbst Managerin von aktiven ETFs, doch Cathie Wood warnt regelmäßig vor den Risikos passiver Geldanlagen, so auch zuletzt vor wenigen Tagen. Das sind die Bedenken der bekannten Tech-Investorin:

Cathie Wood warnt erneut vor ETFs

„Unserer Ansicht nach hat die Verlagerung hin zu indexbasierten Investitionen in den letzten 30 Jahren – insbesondere seit dem Jahr 2000 [...] – zu der massivsten Fehlallokation von Kapital in der Geschichte geführt”, sagte die Expertin am Montag.

Konkret ist damit das Investitionsverhalten der Anleger gemeint, die mehrheitlich in ETFs auf den MSCI World oder den S&P500 in den USA investieren. Die zwei wesentlichen Kritikpunkte sind dabei, dass diese Produkte einerseits den Markt aufblähen würden und andererseits zusätzliche Risiken für Anleger bestehen. Letzteren Punkt sprach die Fondsmanagerin zuletzt im Februar an. Damit ist gemeint, dass die Gewichtung in den Indizes eine Vergangenheitsbetrachtung darstellt, da die Aktien bereits zuvor gut gelaufen sind, um ihre hohe Gewichtung zu erhalten. Somit ist es laut Ansicht von Cathie Wood nicht möglich, langfristig gute Returns zu erzielen, während die Unternehmen zusätzlich noch von neuen Technologien disruptiert werden könnten.

Doch was bedeutet das für Anleger? Sollten alle jetzt ihre Sparpläne auf MSCI World & Co. sofort beenden bzw. die bisher bereits allokierten Anteile verkaufen?

Sollten Anleger nicht mehr in ETFs investieren?

Die klare Antwort: auf keinen Fall. Denn tatsächlich sind die Aussagen von Cathie Wood teilweise ungerechtfertigt und teilweise sogar faktisch falsch. Hierbei handelt es sich wiederum um eine eher fragwürdige Marketing-Aktion der Fondsmanagerin, die nicht zuletzt Panik unter ETF-Anlegern schüren soll, um diese in aktiv gemanagte Produkte zu drängen.

So ist der Anteil von ETFs am Gesamtmarkt trotz des Booms der Produkte weiterhin verschwindend gering und aktive Anleger, wie Cathie Wood selbst, sind deutlich in der Mehrzahl. Auch das Argument schlecht laufender großer Aktien ist nicht gänzlich korrekt, da die Titel bereits in einem Index enthalten sind und durch Kursgewinne nach oben laufen und ihre Allokationsmasse steigern. Diese Performance kommt aber auch Anlegern zugute. Außerdem scheint die Expertin völlig die Smart-Beta-Faktoren Momentum und Größe zu vergessen, die beide statistische Phänomene für die weitere Outperformance großer Aktien sind.

Unter dem Strich können Anleger also weiter ganz entspannt in ETFs investiert bleiben und müssen sich auch nicht wegen der Aussagen von Cathie Wood verrückt machen lassen.

