Welche Sektoren werden die großen Gewinner des Jahres 2024 sein? Diese Frage stellen sich einige Experten. Doch in dieser Branche sind die Chancen auf eine Outperformance im neuen Jahr sehr hoch.

Abgesehen von den beiden Überfliegern Eli Lilly und Novo Nordisk ist sowohl der Pharma als auch der Biotechnologiesektor im Jahr 2023 arg unter die Räder gekommen. In der Spitze lag der NASDAQ Biotechnology Index rund 13 Prozent unter Wasser – nach der Jahresendrallye stand immerhin ein Plus von 4,1 Prozent zu Buche, was allerdings eine krasse Underperformance des Gesamtmarktes ist. Zum Vergleich: Der S&P500 legte 2023 um 24,5 Prozent zu.

Abseits der großen Indizes ist die Lage allerdings noch brenzlicher. Viele kleinere Unternehmen sind durch hohe Zinskosten belastet in die Insolvenz gegangen oder stehen kurz davor. Biotechnologie-Wetten gingen 2023 also nur selten auf.

Warum dieser Sektor 2024 besser laufen dürfte als der Markt

Im neuen Jahr sind die Aussichten für den Sektor allerdings wesentlich besser, so zumindest die Analysten von Piper Sandler. Konkret dürften sinkende Zinsen und abnehmende Regulierung zu einer Wiederbelebung der Branche an der Börse führen.

Erste Anzeichen dieser Entwicklungen gibt es bereits, etwa durch den Anstieg von Übernahmeaktivitäten in diesem Sektor. Diese Transaktionen zeigen, dass sich große Player die Biotechnologieunternehmen jetzt zu niedrigen Bewertungen sichern wollen. Auch die Zahl der angekündigten Börsengänge in dieser Branche ist zuletzt wieder deutlich gestiegen.

So nutzen Anleger diese Chance auf Outperformance

Wer von diesem Trend profitieren möchte, sollte allerdings davon absehen, auf einzelne Werte aus dem Sektor zu setzen – zu groß ist das Pleiterisiko unprofitabler Biotechnologieunternehmen, deren Entwicklung selbst große Analystenteams nicht ansatzweise prognostizieren können.

Interessanter ist dagegen ein Investment via ETFs in diesen Markt. Folgende Produkte können sich Investoren dabei einmal genauer anschauen:

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

ISIN: IE00BF0H7608

Ausschüttung: Nein

TER: 0,49 Prozent

Fondsgröße: 25 Millionen Euro

Positionen: 32

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BDZVHG35

Ausschüttung: Ja

TER: 0,35 Prozent

Fondsgröße: 39 Millionen Euro

Positionen: 261

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

ISIN: IE00BQ70R696

Ausschüttung: Nein

TER: 0,40 Prozent

Fondsgröße: 510 Millionen Euro

Positionen: 52

