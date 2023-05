Was ist der beste ETF der Welt? Wir haben bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz, ChatGPT, nachgefragt. Dabei gab die KI drei konkrete ETFs als Tipp.

ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Allerdings nimmt dadurch auch das Angebot an Produkten rapide zu und Anleger fragen sich, welchen ETF sie nehmen sollten?

Wir stellten dem Chatbot (mit der zahlungspflichtigen Version GPT4) also die Frage: Was ist deiner Meinung nach der beste ETF der Welt? Das Tool hatte eine Antwort:

Der beste ETF der Welt laut ChatGPT

Dazu sagte ChatGPT: "Die Frage nach dem besten ETF der Welt ist nicht einfach zu beantworten, da es viele verschiedene Faktoren gibt, die bei der Bewertung eines ETFs berücksichtigt werden müssen. Ein "bester" ETF hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikotoleranz und den Präferenzen des Anlegers ab. Es gibt jedoch einige ETFs, die aufgrund ihrer Popularität, ihres Track Records und ihrer Performance häufig als Top-ETFs genannt werden. Dazu gehören ETFs wie der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) und der iShares MSCI World ETF (URTH). Diese ETFs bieten breit diversifizierte Portfolios, die den Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von Aktienmärkten auf der ganzen Welt ermöglichen."

Tatsächlich nennt die KI ChatGPT also drei ETFs, die als die besten der Welt gelten. Zum einen ist das der SPDR S&P 500 UCITS ETF, welcher einen ETF auf die 500 größten US-Aktien abbildet. Zum anderen ist es der Vanguard Total Stock Market ETF, welcher allerdings in Deutschland nicht handelbar ist. Allerdings nennt ChatGPT mit dem iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) noch einen ETF auf den MSCI World, den Anleger in Deutschland kaufen können.

Doch ChatGPT hat auch noch einen wichtigen Rat für ETF-Anleger:

Das rät ChatGPT ETF-Anlegern

In seine Antwort auf die Frage, was der beste ETF der Welt sei, erklärte die KI ChatGPT auch: "Es ist wichtig zu beachten, dass die Bewertung eines ETFs nicht nur von seiner Vergangenheit abhängt, sondern auch von Faktoren wie den Kosten, dem Anlageansatz, dem zugrunde liegenden Index und der Liquidität. Es ist ratsam, vor einer Investition in einen ETF eine gründliche Recherche durchzuführen und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen, um sicherzustellen, dass der ETF den individuellen Anlagebedürfnissen entspricht."

Damit hat die KI nicht unrecht. Ganz eindeutig wollte sich ChatGPT also nicht zum besten ETF der Welt äußern, hat aber immerhin drei vernünftige ETFs genannt. Und die Hinweise für Anleger waren auch nicht schlecht. Die Antworten waren also durchaus brauchbar.

