Sie wollen sich die hohen Zinsen langfristig sichern und dabei nicht auf die zuletzt deutlich schlechter gewordenen Angebote von Banken angewiesen sein? Dann ist diese neue Innovation auf dem Finanzmarkt womöglich das Mittel der Wahl für Sie. Denn jetzt können Sie sich mit ETFs langfristig hohe Zinsen sichern.

Immer wieder gibt es Revolutionen am Finanzmarkt, die nach und nach zuvor teure Produkte ersetzen. So können Anleger via Neobroker inzwischen deutlich günstiger handeln als früher oder sind durch Geldmarkt-ETFs nicht mehr auf Tagesgelder angewiesen.

Eine ähnliche Revolution könnte jetzt beim Festgeld anstehen, denn das Fondshaus Amundi hat hier eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht.

Sind diese ETFs das bessere Festgeld?

So bietet der Vermögensverwalter mithilfe der Amundi Fixed Maturity ETFs Anlegern Zugang zu Staatsanleihen, die die gleiche Endfälligkeit (auf Jahresbasis) ausweisen. Somit können Anleger mithilfe dieser ETFs langfristig Geld parken und die Fonds bis zu Endfälligkeit wie ein Festgeld halten. Zwar unterliegen die ETFs Schwankungen, doch wer bis zum Ende dabei bleibt, hat damit keine Probleme.

Da es sich bei den hinterlegten Schuldverschreibungen um Staatsanleihen handelt, gelten diese als ausfallsicher, da das jeweilige Land für die Zahlung haftet. Damit sind ETFs (die zusätzlich Sondervermögen sind) besser abgesichert als Gelder auf deutschen Tages- und Festgeldern, für die die Bundesregierung nur bis 100.000 Euro haftet.

Mit diesen ETFs sich jetzt langfristig hohe Zinsen sichern

Erhältlich sind die ETFs aktuell bereits bei den meisten deutschen Brokern. Wo Sie besonders günstig handeln können, erfahren Sie in unserem BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich. Die Fonds selbst weisen eine niedrige Kostenstruktur von 0,09 Prozent p.a. auf.

Aktuell sind folgende Ausführungen im Handel verfügbar:

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN: LU2780871823)

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN: LU2780872128)

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist (ISIN: LU2780871401)

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist (ISIN: LU2780871666)

Doch lohnt sich hier wirklich ein Investment?

Lohnt sich ein Investment bei dem Festgeld-Ersatz?

Grundsätzlich sind die neuen Amundi Fixed Maturity ETFs definitiv ein spannendes Investment für Anleger und sogar ein Ersatz für das klassische Festgeld, wenn bis zur Endlaufzeit gehalten wird. Anders als der größte Kritikpunkt an den iBonds von BlackRock (mehr dazu erfahren Sie hier), sind die ETFs dieses Mal tatsächlich auf Basis von Staatsanleihen aufgelegt.

Ein Kauf dieser Produkte ist dabei vorrangig für diejenigen Anleger spannend, die unabhängig von Banken sein wollen und womöglich mehr als 100.000 Euro zum Anlegen haben. Sparer, die dagegen ein Festgeld weiter interessant finden, können einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich werfen.

