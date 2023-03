Der neue „Fondsmanager des Jahres“ heißt Thomas Schüßler, weil er den DWS Top Dividende seit Oktober 2005 souverän durch schwierige Börsenphasen gesteuert hat und sein Value-orientierter Anlagestil gut in die Zeit passt.

Der Finanzen Verlag verleiht den Goldenen Bullen in der Kategorie "Fondsmanager des Jahres" an Thomas Schüßler. Thomas Schüßler wurde 1966 in Mannheim geboren und managt seit Oktober 2005 den globalen Aktienfonds DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119). Mit einem verwalteten Vermögen von 20 Milliarden Euro ist er Deutschlands größter aktiv gemanagter Aktienfonds. Schüßler hat Wirtschaftswissenschaften und Physik studiert, worin er auch promoviert wurde. Zu seinen beruflichen Stationen gehören das Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik sowie die Deutsche Bank, bei der er als Vorstandsassistent von Josef Ackermann tätig war, als dieser das Investmentbanking leitete. Seit dem Jahr 2001 arbeitet Schüßler für die DWS Group.

„Der Top Dividende hatte mit dem MSCI World Index nie viel zu tun“, sagt er. „Und seit ein paar Jahren schon gar nicht mehr.“ Das bestätigt der Blick in sein Portfolio. Von den zehn größten Werten der Welt hält Schüßler derzeit nur einen Titel — den US-Gesundheitstitel Johnson & Johnson. Auf die großen US-Tech-Aktien Apple und Microsoft oder Amazon und Alphabet verzichtet er. Im Krisenjahr 2022 wurde diese vorsichtige Strategie belohnt. Als die weltweiten Aktienmärkte meist zweistellig verloren, hielt Schüßler mit dem DWS Top Dividende die schwarze Null. Seine Erfahrung war wieder gefragt. Schon einmal hatte Schüßler den DWS Top Dividende vor starken Verlusten bewahrt. Das war in den Jahren 2007 bis 2009, als er seine Finanzwerte im Gegensatz zu vielen anderen Dividendenfonds rechtzeitig verkauft hatte. „Sie wollen nicht im Zentrum der Krise sitzen, wo es am meisten wehtut“, sagt er.