Diese Aktien sind laut einer Analyse der Bank of America jetzt die zehn besten Wachstumswerte am Markt und bieten Anlegern die Chance, eine Outperformance zu erzielen. Doch um was für Titel handelt es sich bei den Reichmacher-Papieren? Und lohnt sich hier ein Investment?

Durch den KI-Trend & Co. stehen Wachstumsaktien bereits seit Längerem im Fokus der Börse, da sie in der Vergangenheit enorm hohe Returns erwirtschaften konnten. Doch für Anleger stellt sich die Frage: Was sind jetzt die besten Titel, in die man investieren kann?

Die Bank of America hat dazu in einer kürzlich veröffentlichten Studie eine eindeutige Antwort geliefert.

Das sind jetzt die 10 besten Wachstumsaktien

Denn darin listeten die Experten die aus ihrer Sicht aktuell zehn besten Wachstumsaktien. Bei allen erwartet die Bank of America ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und empfiehlt diese zum Kauf. Die folgenden Werte wurden konkret genannt:

Allstate Corp.

CrowdStrike

Dow Inc.

KKR & Co. Inc.

Eli Lilly & Co.

Meta Platforms

Merck & Co

Netflix

Progressive Corp.

Warner Bros.

Besonders spannend ist, dass dieser Korb den S&P500 mit einer Performance von 29 Prozent im Jahr 2024 deutlich überbieten konnte und auch 2025 damit weitermacht (YTD-Plus: 7,5 Prozent).

Doch speziell eine Aktie aus der Auswahl der Bank of America scheint jetzt interessant zu sein:

Auf der Suche nach spannenden Wachstumsaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

Bank of America nennt nächsten Reichmacher

Die Rede ist dabei vom Cyber-Security-Anbieter CrowdStrike. Dieser verzeichnet nicht nur ein enormes Wachstum, sondern wurde im Sommer 2024 zum globalen Thema, als man einen weltweiten IT-Ausfall bei Microsoft verursachte.

Erst jetzt hat sich die Aktie erstmals leicht über die Niveaus vor dem Absturz erholt und könnte nun Aufholpotenzial haben, nachdem man ein halbes Jahr Tech-Rallye verpasst hat. Zudem ist aktuell relativ klar, dass der IT-Ausfall keine wesentlichen Auswirkungen auf das operative Ergebnis oder den Kundenstamm von CrowdStrike haben dürfte.

Lesen Sie auch:

So tief geht es, wenn der Crash bald kommt, sagt Experte – Das ist für Anleger entscheidend

Oder:

Excellente Kaufgelegenheit bei dieser Aktie mit 41% Kurspotenzial?