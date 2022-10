In den vergangenen zwölf Monaten haben Anleger mit einem MSCI World ETF rund fünf Prozent verloren. Wir nennen zehn große globale Aktienfonds, die in dieser Zeit besser waren. Von Ralf Ferken

Dazu haben wir mit Hilfe der Software FVBS professional alle globalen Aktienfonds gefiltert, die mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

Einjahreswertung: Die besten großen globalen Aktienfonds

Das Comeback des DWS Top Dividende

An erster Stelle in diesem Ranking liegt der DWS Top Dividende LD, der in den vergangenen zwölf Monaten um rund sechs Prozent zulegen konnte.



Der konservative Ansatz von Fondsmanager Thomas Schüßler hat sich in einer schwierigen Börsenphase somit erneut bewährt.

Zu den größten Einzelwerten des DWS-Fondsklassikers zählen derzeit Nutrien, Johnson & Johnson sowie Shell.

Gleich hinter dem DWS-Flaggschiff reiht sich sein Schwesterfonds DWS Invest Top Dividend LC ein, der die Dividenden nicht ausschüttet, sondern thesauriert.

Erfolgsmodell Dividende

Auf den Plätzen 2-10 folgen noch vier weitere Strategien mit einer Dividenden-Strategie. Dazu zählen auf der Fondsseite der JPMorgan Global Dividend und der Guinness Global Equity Income Fund sowie auf der ETF-Seite der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF und der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF.

Low Vola und Value

Der Deka-Globale Aktien LowRisk und der AB Low Volatility Equity setzen dagegen gezielt auf Aktien, die wenig schwanken.



Beim Quantex Global Value und beim UniValueFonds: Global können Anleger in eine Value-Strategie investieren.