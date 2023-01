Im vergangenen Jahr verlor der Dax moderate 12,35 Prozent. Doch die gute Nachricht lautet: Aktuell ist der Boden bereitet für eine Rally, die den Dax ungefähr um 30 Prozent steigen lassen kann. Was die Hintergründe sind und wie Anleger am besten mitverdienen.

Der Start ins Jahr 2023 ist schon mal geglückt: Der deutsche Leitindex Dax vermochte bereits um 5,6 Prozent zuzulegen und konnte damit fast die Hälfte des letztjährigen Verlustes bereits wieder auswetzen. Und wenn es nach der Historie geht, dann wird es sich der Dax in den kommenden Monaten wohl nicht allzu gemütlich machen. Denn nach einem 14,7-Prozent-Verlust in 2011, legte der Dax 2012 um 29 Prozent zu. Und nach einer 18-Prozent-Ohrfeige 2018 ging es 2019 um 25,5 Prozent rauf. Die Vorzeichen für eine kräftige Erholung des Dax im Jahr 2023 stehen also sehr gut. Und auch die Charttechnik dürfte dabei helfen:

Steigt der Dax 2023 um 30 Prozent?

www.tradingview.com Dax

Laut der Fibonacci-Analyse hat der Dax seine Korrektur beendet. Denn der Index stieg sowohl über das 0,5er-Level der Abwärtsbewegung, als auch soeben über das 0,618er-Level. Und das 0,618er-Level bei rund 14.600 Punkten war es auch gewesen, welches den Dax seit Ende November gebremst hatte. Nun konnten die deutschen Aktien dieses Hindernis aber überwinden. Sollte kein weiterer Rückfall unter dieses Niveau drohen, so sind tatsächlich neue Höchststände beim Dax möglich - zumindest nach der Chartanalyse.

Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Dax nach einer erfolgreich abgeschlossenen Korrektur bis etwa an sein 1,618er Level steigt. Und dieses befindet sich rund 30 Prozent höher bei 19.000 Punkten. Allerdings kann es Monate bis Jahre dauern, bis der Index dieses Ziel erreicht. Doch in Kombination mit den regelmäßigen Turnarounds nach schwachen Jahren, scheint dies aktuell gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Und wenn die wenigsten Marktteilnehmer damit rechnen, dann steigen die Chancen, dass es passiert.

Übrigens: Ab heute checken wir jeden Tag eine Dax-Aktie durch, bis wir alle 40 Stück durchleuchtet haben. Den Beginn macht heute diese Aktie.