Aktien-Experte Thomas Gebert verrät, welche zwei besonderen ETFs Anleger sich jetzt ganz genau anschauen sollten. Denn beide profitieren von neuen Megatrends. Um welche Aktien und ETFs es sich handelt.

"Grundsätzlich dürfte der Rest des Jahres an der Börse freundlich werden", sagt Thomas Gebert, Autor des Börsenbrief "Der Gebertbrief", welcher wie BÖRSE ONLINE bei der Börsenmedien AG erscheint. Doch Anleger können zudem noch von zwei weiteren spannenden Trends in Form von ETFs profitieren:

Homebuilder-ETF kann Überrenditen bringen

Gebert hebt insbesondere einen ETF hervor, der den US-Homebuilder-Index abbildet. Dieser Index umfasst Unternehmen, die in den USA im Hausbau tätig sind. Angesichts der demografischen Entwicklung – die geburtenstärkste Generation in den USA erreicht das Alter für den ersten Hauskauf – sieht Gebert großes Potenzial in diesem Markt. Trotz des Dollar-Risikos, das mit US-Investitionen verbunden ist, verspricht dieser ETF langfristig steigende Kurse.

"Und der Bestand an Häusern, die schon auf Verfügung stehen in den USA, ist historisch niedrig, sodass da wahrscheinlich für sehr lange Zeit gebaut werden wird. Und da wäre, glaube ich, so ein Homebuilder-Index in den USA nicht schlecht. Man muss allerdings das Dollar-Risiko dabei sehen, dass da vielleicht auch was am Dollar verloren geht, aber der Index verspricht sicher für viele Zeit steigen Kurse", sagt Thomas Gebert.

Für Anleger gibt es hier etwa den SPDR® S&P Homebuilders ETF oder den iShares US Home Construction ETF. Beide ETFs sind in Deutschland schwer handelbar, doch etwa über den Broker Lang&Schwarz geht es.

Geheimtipp-ETF für die nächsten Jahre

Ein weiteres interessantes Investment sieht Gebert in ETFs auf globale Stromversorger. Angesichts des steigenden Bedarfs an Energie, insbesondere durch den wachsenden Einsatz von KI und die damit verbundenen Rechenzentren, erwartet er eine Verdopplung des weltweiten Stromverbrauchs bis 2050. Diese Entwicklung könnte zu einer starken Nachfrage nach Energie führen und somit Stromversorger-ETFs zu einer lohnenden Investition machen.

Hier gibt es etwa den iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF mit der WKN (A2PHCF). Dieser setzt auf die Energie-Aktien aus dem MSCI World Index. Zudem gibt es noch den iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF mit der WKN (A0Q4R0) der auf europäische Stromversorger setzt und den SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF mit der WKN (A14QB6) der auf US-Aktien aus dem Energie-Bereich setzt.

So können Anleger Thomas Geberts Rat folgen und auf diese Geheimtipp-ETFs setzen. Was Thomas Gebert noch zu den ETFs sagt, welche Aktien und Assets er aktuell spottbillig findet und warum Kamala Harris schlecht für die Börse wäre, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

