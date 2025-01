Mit diesem global anlegenden ETF kassieren Anleger momentan ganz einfach sieben Prozent Zinsen pro Jahr und das ohne das Risiko einer Aktieninvestition. Doch lohnt sich hier ein Investment?

Wer auf der Suche nach einer zinsstarken Ergänzung zum klassischen Aktieninvestment sucht, der stößt schnell auf sogenannte High Yield Bonds. Dies sind Anleihen von Unternehmen, die ein geringeres Kreditrating (beispielsweise wegen der Größe oder Bilanz des Emittenten) ausweisen und dementsprechend am Markt höhere Zinsen zahlen müssen.

In diese Hochzinsanleihen können Anleger übrigens auch einfach und unkompliziert via ETFs investieren und dabei die attraktive Verzinsung abgreifen.

Mit diesem globalen ETF 7% Zinsen pro Jahr kassieren

So können Anleger beispielsweise den JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (WKN: A2PWZJ) für eine weltweite Abdeckung des Bereichs kaufen. In dem Indexfonds beläuft sich die Verzinsung der Anleihen auf aktuell sieben Prozent pro Jahr. Außerdem bewiesen Hochzinsanleihen durch oftmals geringere Drawdowns in Krisen ein kleineres Risiko für Anleger als bei Aktieninvestments.

Hinzu kommt, dass der angesprochene ETF einen Multi-Faktor-Ansatz verfolgt, der die jeweiligen Anleihen zum Beispiel nach Qualitätskriterien filtert. Denn tatsächlich lohnt sich aktives Management im Schuldverschreibungsbereich besonders, um den Index zu schlagen (mehr zu dem Grund dafür, erfahren Sie in diesem Artikel).

Einfach & Genial 7% Zinsen kassieren?

Dementsprechend kann es sich für Anleger jetzt lohnen, einen Blick auf den Hochzinsanleihen-Bereich zu werfen, um attraktive Renditen auch außerhalb des Aktienmarktes zu bekommen. Allerdings sollten Investoren diese Anlagen keinesfalls mit Tages- oder Festgeldern verwechseln, da es hier entsprechende Ausfall- und Wertschwankungsrisiken gibt.

Wer auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, sein Geld sicher und schwankungsfrei zu parken, sollte daher einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und den BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich werfen.

Lesen Sie auch:

Trump-Rallye: Zu DIESEM Zeitpunkt knackt der Bitcoin 2025 die 150.000 Dollar-Marke

Oder:

Gehören diese Schnäppchenaktien jetzt in jedes Depot?