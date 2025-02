Auch wenn der MSCI World ETF etwas an Dynamik verloren hat, stanzte er wieder ein neues Rekordhoch in den Chart. Doch nun beginnt das Bangen: Denn zwei wichtige Daten dürften über die kurzfristige Zukunft des ETFs entscheiden.

Der MSCI World ETF ist kaum aufzuhalten. Wie Anleger unten im Chart unten von Tradingview sehen, konnte der ETF den Deepseek-Crash mehr als nur auffangen: Kürzlich gab es schon wieder ein neues Rekordhoch. Dennoch geht dem MSCI World aktuell etwas die Puste aus. Er schleppt sich eher an der blauen Trendlinie nach oben. Und nun stehen auch noch zwei sehr wichtige Termine an:

MSCI World ETF: Am 26. Februar wird es spannend

Denn an diesem Tag präsentiert Nvidia die neuen Quartalszahlen. Nicht nur nimmt die Nvidia-Aktie 4,08 Prozent Anteil am MSCI World ETF ein und eine größere Bewegung der Aktie könnte auch den ETF leicht bewegen. Vielmehr geht es dem Markt bei den Quartalszahlen des Chip-Herstellers um einen Einblick in die Weltwirtschaft und was die anderen großen Tech-Unternehmen machen: Sollte Nvidia super Zahlen präsentieren und einen hohen Auftragseingang haben, wäre das ein gutes Signal. Dann dürfte auch der MSCI World ETF bis Mitte März erstmal steigen. Doch sollten die Quartalszahlen enttäuschen und sich insbesondere zeigen, dass andere Unternehmen nicht so viele KI-Chips nachfragen wie erwartet, dann dürfte die blaue Aufwärtstrendlinie erstmal angetestet werden.

ETF-Anleger: Noch 4 Wochen Unsicherheit

Nach den Nvidia-Quartalszahlen dürften sich die Blicke dann schnell wieder auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed richten. Diese tagt am erneut am 19. März. Wichtig ist dies, weil eine lockerere Zinspolitik die Börsen grundsätzlich antreibt und eine restriktive Politik eher wie ein Bremsklotz wirkt. US-Präsident Donald Trump würde die Zinsen gerne auf einem niedrigeren Niveau sehen, um die Wirtschaft weiter zu beleben. Damit die Inflation aber nicht ausufert, hält die Fed die Zügel noch stramm. Am 19. März dürften die Zinsen daher auf dem bisherigen Niveau von 4,25-4,50 Prozent in den USA verharren, aber Anleger erhoffen sich ein Signal von der Fed, ob es dieses Jahr tatsächlich nur noch eine Zinssenkung geben soll.

Anleger beim MSCI World ETF bleiben jetzt aber natürlich investiert und behalten sowohl den 26. Februar als auch den 19. März fest im Blick.



