Vier Monate ist das Jahr 2023 jetzt alt und manche ETFs brachten Anleger bereits 90 Prozent Gewinn seit Jahresanfang. Doch wollten Anleger weiter auf diese ETFs setzen oder noch andere passiven Fonds kaufen? Wir geben einen Überblick.

Das beste Land war bislang Mexiko mit fast 20 Prozent Gewinn, die beste Branche war die Krypto-Branche mit 88 Prozent Gewinn und der beste Aktien-ETF war ein Produkt auf europäische Reise-Aktien. Doch auf welche ETFs können Anleger jetzt noch setzen? Schauen wir uns dazu die besten ETFs laut justetf.com an.

Die besten Länder-ETF

1. Mexiko mit plus 19,6 Prozent. Anleger können über den HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD investieren. Wir raten aber dazu, lieber auf andere ETFs zu setzen.

2. Griechenland mit plus 17,2 Prozent. Anleger können über den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Kann man machen, Anleger sollten die Einsätze aber gering halten.

3. Frankreich mit plus 16,8 Prozent. Investieren kann man beispielsweise über den Amundi CAC 40 UCITS ETF DR EUR (C). Anleger können einen Sparplan einrichten.

4. Italien mit plus 16,3 Prozent. Investierbar ist der italienische Aktienmarkt über 4 ETFs. Beispielsweise auf den iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) können Anleger einen Sparplan einrichten.

5. Auf Platz 5 folgt schließlich Spanien ganz knapp vor Deutschland. Anleger können auf den Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) ebenfalls einen Sparplan aufsetzen.

Insgesamt bietet es sich natürlich an, breiter gestreut auf MSCI World, MSCI Emerging Markets oder den Stoxx Europe 600 zu setzen. Wer aber Chancen in einzelnen Ländern ergreifen will, der kann das gut über solche Länder-ETFs tun.

Lesen Sie auch: Vorsicht: MSCI World im Mai verkaufen? Und Sparplan auf MSCI World ETF pausieren?

Die besten Branchen-ETFs

Bei den Branchen dominiert die Kryptobranche, welche in diesem Jahr wieder steil nach oben strebt. Doch auch andere Bereiche der Wirtschaft machen Anleger wieder glücklich:

1. Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF setzt auf Krypto- und Blockchain-Unternehmen wie die Kryptobörse Coinbase oder das Bitcoin-Unternehmen Microstrategy. Auch wenn der ETF in diesem Jahr bereits 88,2 Prozent Gewinn brachte, so ist er doch auf Sicht von 12 Monaten noch tief im Minus. Risikoscheue Anleger lassen die Finger davon, alle anderen investieren höchsten geringe Summen.

2. Mit rund 25 Prozent Gewinn seit Jahresbeginn kann der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufwarten. Dieser ETF setzt auf europäische Freizeit- und Urlaubs-Aktien und scheint damit sehr erfolgreich zu sein. Auch langfristig stieg der Index bislang, weswegen Anleger einen Sparplan auf das Produkt einrichten können.

3. Zudem konnten Anleger auch mit dem SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF rund 21 Prozent Rendite einfahren. Dabei setzt dieser ETF auf US-Aktien aus dem Bereich Kommunikation. Neben T-Mobile und AT&T befinden sich aber auch die Aktien von Alphabet oder Meta im ETF. Anleger können zugreifen.

Übrigens, lesen Sie auch: Anleihe-ETFs als Ersatz für Festgeld oder Dividende? Bis zu 9 Prozent Rendite