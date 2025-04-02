Legal & General Group

Unternehmensprofil

Die britische Legal & General PLC (L&G) gehört zu den führenden Vermögensverwaltern weltweit. Mit einer Anlagesumme von rund 1.100 Mrd. GBP gehört der Konzern zu den Größen der globalen Investmentbranche. Darüber hinaus sichert und schützt die Gruppe mit speziellen Angeboten die Altersversorgungsleistungen für Mitglieder von Pensionskassen in Großbritannien, den USA und Kanada. In kleinerem Umfang ist L&G auch im Privatkundengeschäft tätig. Die Wurzeln der Unternehmung reichen zurück ins Jahr 1836, als sechs Anwälte sich zu einem Versicherer zusammenschlossen, der alsbald weltweit aktiv wurde und Versicherungsunternehmen erwarb.

Offizielle Webseite: https://www.legalandgeneralgroup.com