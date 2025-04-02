Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Legal & General Group

%
H T
WKN 851584
ISIN GB0005603997
Börse -
Stand -
Legal & General Group Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Legal & General Group

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Legal & General Group

    dpa-AFX News zu Legal & General Group

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Legal & General Group

    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,45 11,20 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,36 1,28 0,62 0,20 0,44
    Gewinn/Aktie 0,23 0,34 0,10 0,03 0,08
    Dividende/Aktie 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
    Rendite (%) 7,55 7,40 8,20 9,41 8,10
    KGV 11,71 12,96 26,22 78,58 32,48
    KUV 1,40 1,48 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die britische Legal & General PLC (L&G) gehört zu den führenden Vermögensverwaltern weltweit. Mit einer Anlagesumme von rund 1.100 Mrd. GBP gehört der Konzern zu den Größen der globalen Investmentbranche. Darüber hinaus sichert und schützt die Gruppe mit speziellen Angeboten die Altersversorgungsleistungen für Mitglieder von Pensionskassen in Großbritannien, den USA und Kanada. In kleinerem Umfang ist L&G auch im Privatkundengeschäft tätig. Die Wurzeln der Unternehmung reichen zurück ins Jahr 1836, als sechs Anwälte sich zu einem Versicherer zusammenschlossen, der alsbald weltweit aktiv wurde und Versicherungsunternehmen erwarb.

    Offizielle Webseite: https://www.legalandgeneralgroup.com

    Aktionärsverteilung