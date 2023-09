Legal & General Group

Unternehmensprofil

Die britische Legal & General PLC gehört zu den führenden Vermögensverwaltern weltweit. Mit einer Anlagesumme von 894 Milliarden Britischen Pfund (31.12.2016) ist der Konzern global der zehntgrößte Investor. Die operativen Segmente sind in die vier Bereiche "Risk", "Savings", "Investment" und "International" eingeteilt. Das Unternehmen ist in Indien, dem Golf, Ägypten, USA, Frankreich, Irland und den Niederlanden vertreten; Seit 2012 existiert auch eine Niederlassung in Hong Kong. Die Wurzeln der Unternehmung reichen zurück ins Jahr 1836, als sechs Anwälte sich zu einem Versicherer zusammenschlossen, der alsbald weltweit aktiv wurde und Versicherungsunternehmen erwarb.

Offizielle Webseite: www.legalandgeneralgroup.com