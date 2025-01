Ist das der beste ETF, den man einmal kaufen und dann für immer halten kann? Womöglich. Das steckt hinter dem besten Buy & Hold Forever ETF der Welt.

Sie sind Anlegern wohl die liebsten: die Aktien für die Ewigkeit. Also Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell so stabil und gleichzeitig zukunftsfähig ist, dass man sie einmal kaufen und dann für immer behalten kann.

Im besten Fall erfreuen diese ihre Anleger dabei auch noch mit stetigen Kurssteigerungen und zuverlässigen Dividenden. Eine spannende Auswahl an Aktien für die Ewigkeit können Sie übrigens im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index finden.

Doch gibt es das Ewigkeits-Kriterium eigentlich nur für Aktien? Oder auch für ETFs? Denn gerade zweitere sind ein äußerst beliebtes Mittel für Anleger, die langfristig orientiert investieren.

Der beste ETF für die Ewigkeit: Buy & Hold Forever bei diesem Kandidaten

Das ETF-Universum ist mittlerweile riesig und für Anleger gibt es hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen. Natürlich kommt es bei der Wahl des ETFs auf das individuelle Anlageziel, die Anlagedauer und auch die Risikobereitschaft an.

In der Regel handelt es sich bei ETFs, die dafür geeignet sind, sie für immer zu halten, jedoch vor allem um breit gestreute ETFs, die auf die gesamte Weltwirtschaft setzen. Doch welcher Kandidat ist hier der beste? Wir führten die Analyse mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) durch, denn diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Wir wandten uns daher an die wohl bekannteste KI, den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können die Antworten teils gekürzt sein, der Sinn bleibt aber in jedem Fall erhalten.

Wir fragten die KI also ganz direkt: Was ist der beste Buy & Hold Forever ETF der Welt?

ChatGPT: Den besten Buy-and-Hold-Forever-ETF der Welt gibt es nicht, da die Wahl des optimalen ETFs von individuellen Faktoren abhängt. Allerdings gibt es einige ETFs, die als solide Optionen für eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie angesehen werden, da sie eine breite Diversifikation, niedrige Kosten und eine globale Ausrichtung bieten:

1. MSCI World ETFs

Warum?

o Investieren in über 1.500 (Anmerkung der Redaktion: Aktuell sind es knapp 1.400) große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern.

o Sehr diversifiziert.

o Niedrige Gebühren.

2. FTSE All-World ETFs

Warum?

o Noch breiter diversifiziert als MSCI World (Industrie- und Schwellenländer).

o Enthält etwa 4.000 Unternehmen aus 50 Ländern.

3. MSCI ACWI ETFs (All Country World Index)

Warum?

o Kombiniert Industrie- und Schwellenländer in einem ETF.

o Noch diverser als der MSCI World.

4. S&P 500 ETFs (für eine US-fokussierte Strategie)

Warum?

o Fokus auf die 500 größten US-Unternehmen.

o Starker Fokus auf Technologie- und Wachstumssektoren.

Dann wollten wir es noch genauer wissen: Und wenn du dich hypothetisch gesehen für eine der vier Kategorien entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine der vier Kategorien für eine Buy-and-Hold-Forever-Strategie auswählen müsste, würde ich mich für einen FTSE All-World ETF entscheiden. Hier ist der Grund dafür:

1. Globale Diversifikation:

o Der FTSE All-World ETF deckt rund 4.000 Unternehmen aus über 50 Ländern ab, einschließlich Industrie- und Schwellenländer.

o Breitere Diversifikation als ein reiner MSCI World oder S&P 500 ETF.

2. Langfristiges Wachstumspotenzial:

o Er kombiniert das Wachstumspotenzial von Schwellenländern (z. B. China, Indien) mit der Stabilität von Industrieländern (z. B. USA, Europa, Japan).

o Dadurch bist du weniger abhängig von einer bestimmten Region oder einem bestimmten Sektor.

3. Niedrige Kosten:

o Die TER (Total Expense Ratio) ist bei beliebten FTSE All-World ETFs oft sehr niedrig (z. B. 0,22 % beim Vanguard FTSE All-World UCITS ETF).

4. Langfristiger Ansatz:

o Die breite Streuung sorgt dafür, dass das Risiko von langfristigen Krisen in einer Region oder Branche minimiert wird.

o Es ist unwahrscheinlich, dass dieser ETF "veraltet", da er laufend die größten und wichtigsten Unternehmen der Welt abbildet.

Konkrete Empfehlung: Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00B3RBWM25) ist ein herausragender Kandidat:

• Thesaurierend oder ausschüttend: Je nach deiner Präferenz.

• TER: Nur 0,22 % (niedrig für die breite Abdeckung).

• Physische Replikation: Der ETF kauft die Aktien tatsächlich, was Transparenz und Sicherheit erhöht.

• Handel: Er ist auf fast allen europäischen Börsen verfügbar und hat ein hohes Handelsvolumen.

