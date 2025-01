Diese Investition könnte sich lohnen: Der beste ETF der vergangenen fünf Jahre könnte 2025 erst recht eine geniale Idee sein. Das steckt dahinter.

Noch auf der Suche nach genialen Anlageideen für das neue Jahr? Dann könnte dieser ETF besonders spannend für Sie sein.

Denn er gilt mit einem Plus von rund 200 Prozent nicht nur als einer der weltbesten ETFs, sondern könnte diese starke Leistung aus einem ganz bestimmten Grund auch 2025 fortsetzen. Doch um welchen ETF handelt es sich dabei und warum lohnt sich der Einstieg noch immer?

Das ist der beste ETF der vergangenen 5 Jahre – er sollte es bleiben

Das Finanzportal „etf.capital“ bewertet regelmäßig eine Vielzahl von unterschiedlichsten ETFs nach ihrer Performance. Und beim ETF mit der besten Performance in den vergangenen fünf Jahren handelt es sich um den iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD. Knapp 200 Prozent konnte der ETF in diesem Zeitraum zulegen.

Doch woher stammt dieser Erfolg? Der ETF konzentriert sich aus US-Unternehmen aus der Technologiebranche, und dort befinden sich nun mal die erfolgreichsten der Welt. So zählen zu den Top-Positionen Giganten wie Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom oder auch Salesforce. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,15 Prozent p.a., die Dividendenerträge werden thesauriert.

Darum sollte dieser Weltklasse ETF auch in Zukunft überdurchschnittlich performen

Zugegeben: Da der ETF seinen Fokus auf den Tech-Sektor legt, ist dieser sicherlich auch mit einem gewissen Maß an Risiko verbunden. So wird der ETF auf einer Skala von eins bis sieben bei 5 eingestuft, was das Risiko betrifft (von niedrigem zu hohem Risiko).

Fest steht aber auch: Die heutige Welt ist digital und die Produkte und Dienstleistungen von den großen Tech-Giganten sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. In vielen Bereichen wie Künstliche Intelligenz (KI), Cloud oder Krypto fängt das Wachstum erst an. Im Gegensatz zur Dotcom-Blase in Anfang der 2000er Jahre sind diese Technologien aber bereits jetzt fest in unserem Leben verankert und ihr Potenzial und Bedarf viel besser abzuschätzen. Da der ETF vor allem Tech-Riesen wie etwa Apple oder Nvidia enthält, ist das Risiko daher einschätzbar und weiteres Wachstum äußerst wahrscheinlich.

Lesen Sie auch: Wie Sie mit Warren Buffetts ETF als Millionär in Rente gehen können

Oder: Neuer genialer Welt-ETF: Kann sich der MSCI World jetzt warm anziehen?