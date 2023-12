ETF-Experte und Bestseller-Autor Gerd Kommer verrät, warum Anleger beim MSCI World ETF aktuell in eine Falle tappen und welche Faktor-Prämien momentan nicht gut funktionieren. Er erklärt, wo Anleger erst durch das Tal der Tränen müssen, bevor es wieder aufwärts geht.

Auch im Jahr 2023 ist der MSCI World ETF wieder gut gelaufen. Rund 19 Prozent Rendite brachten die ETFs auf den MSCI World in Euro gerechnet. Damit lag die Performance ein gutes Stück über den rund sieben bis neun Prozent Rendite, mit denen Anlegern beim weltweiten Aktien-ETF so im Schnitt pro Jahr rechnen können.

Und dennoch macht ETF-Experte und Bestseller-Autor Gerd Kommer eine Gefahr beim MSCI World aus:

Gerd Kommer verrät: Diese Gefahr beim MSCI World ETF sehe ich

Denn im Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät Gerd Kommer, dass er vor allem das große Klumpenrisiko mit Sorge betrachtet. Denn alleine Apple und Microsoft sind mit 9 Prozent am gesamten Index sehr hoch gewichtet. Die größten 10 Positionen nehmen allein rund 20 Prozent des Index ein. Alle anderen 1.500 Aktien dann die anderen 80 Prozent. Und so sagt Gerd Kommer: "Diese berühmten glorreichen Sieben sind alle hoch bewertet. Da haben wir unglaubliche Zahlen weit über einem normalen Bewertungsniveau von sagen wir mal KGV 16." Dabei dürften Tech-Aktien auch mal höhere KGVs von bis zu 20 haben. "Aber wir reden ja hier von Bewertungen, die weit über 30 in vielen Fällen hinausgehen. Und das bedeutet einfach, dass diese 7 Aktien von vornherein bei der Gewinnsteigerung und auch Bewahrung von hohen Gewinnen - gleich doppelt so gut sein müssen wie alle anderen Aktien."

MSCI World bei Anlegern weiter beliebt

Dennoch ist der MSCI World ETF sicherlich kein schlechtes Investment, um mal mit dem Investieren anzufangen oder um sich eine Basis ins Depot zu legen. Optimieren kann man das Ganze natürlich, weil die US-Aktien tatsächlich einen sehr großen Anteil am Depot ausmachen. Allerdings sind US-Aktien in den vergangenen Jahren auch immer sehr gut gelaufen.

Wer sich mehr für ETFs interessiert, der schaut jetzt hier in unser neues Video.

Und lesen Sie auch: MSCI World Anleger aufgepasst: So viel Dividende zahlt der ETF im nächsten Jahr

oder: Folker Hellmeyer: Das westliche System zerfällt – So kann sich jeder davor schützen