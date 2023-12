Tatsächlich zahlt der MSCI World ETF eine gar nicht so schlechte Dividendenrendite. Doch wie viel Dividende zahlt der ETF auf den Weltaktienindex im kommenden Jahr?

Wer in einen ETF auf den MSCI World investieren möchte, dem stellt sich eine grundlegende Frage: Thesaurierend oder ausschüttend?

Thesaurierende ETFs legen das Geld, welches die Anbieter der ETFs durch die Dividendenzahlungen der Unternehmen im Index erhalten, direkt wieder für die Anleger an. So kann der Zinseszins-Effekt am besten arbeiten. Anleger erhalten in diesem Fall zwar die Dividende, doch sie fließt nicht aufs Konto, sondern direkt in die Wertentwicklung des ETFs. Vor allem für den Vermögensaufbau eignet sich diese Variante.

Wer auf einen ausschüttenden ETF auf den MSCI World setzt, der erhält (meist vier Mal im Jahr) die Dividenden gebündelt auf sein Konto. Doch wie hoch ist eigentlich aktuell die Dividendenrendite des MSCI World?

So hoch ist die Dividendenrendite beim MSCI World

Die genaue Zahl schwankt zwar von ETF zu ETF, weil jeder Anbieter den Index ein kleines wenig anders abbildet und es verschiedene buchhalterische und steuerliche Aspekte gibt. Doch in 2023 schwankten die Dividendenrenditen des MSCI World so zwischen 1,5 Prozent und 1,8 Prozent. Diese Dividende ist nicht schlecht, aber auch nicht berauschend. Wer auf Dividenden setzen möchte, der findet auch viele andere geeignete ETFs.

Dennoch ist die Dividende beim Vermögensaufbau auch beim MSCI World nicht zu vernachlässigen. Doch wie hoch könnte die Dividende wohl im kommenden Jahr ausfallen?

So viel Dividende könnte es beim ETF in 2024 geben

Zumeist rechnet man an der Börse damit, dass ein gutes Unternehmen seine Gewinne jedes Jahr im Schnitt um 8 Prozent steigert. Mal ist es etwas mehr, mal etwas weniger. Darum kann man auch beim MSCI World ETF in etwa davon ausgehen, dass die Dividenden im Schnitt jedes Jahr um rund 8 Prozent steigen. Auch hier gilt: Mal ist es etwas mehr, mal weniger. Wenn die Dividendenrendite in 2023 zwischen 1,5 Prozent und 1,8 Prozent in etwa betragen hat, so könnte sie 2024 zwischen 1,62 Prozent und 1,94 Prozent liegen.

Zudem zeigt sich, dass aktuell der HSBC MSCI World UCITS ETF USD mit der WKN A1C9KK am besten auf Sicht der letzten 12 Monate performt. Dieser ausschüttende ETF weist dabei in 2023 eine Dividendenrendite von 1,76 Prozent auf und zahlte pro ETF-Anteil 0,46 Euro Dividende.

An zweiter Stelle der ETFs, welche in den vergangenen 12 Monaten am meisten Ertrag brachten steht dann ein thesaurierender ETF. Der HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) mit der WKN A3DN5J zahlt folglich keine Dividende.

An dritter Stelle steht dann der Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (WKN LYX0AG) welcher ebenfalls eine Dividende bezahlt.

Somit können Anleger durchaus eine schöne Dividende mit dem MSCI World ETF im nächsten Jahr einstreichen.

