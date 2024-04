Sowohl Trade Republic als auch Scalable Capital sind beliebte Neobroker bei den deutschen Anlegern. Doch welches Angebot lohnt sich für welchen Kundentyp? Und mit welchem Broker ist es am einfachsten an der Börse zu investieren?

Sowohl Scalable Capital als auch Trade Republic haben den deutschen Brokermarkt völlig umgekrempelt. Mit niedrigen Gebühren, kostenlosen Sparplänen und einer einfach Handhabbarkeit haben die beiden Anbieter Millionen von Kunden überzeugt.

Doch für viele Anleger, die bisher nicht Kunde der beiden Broker sind, stellt sich die Frage: Mit welchem Anbieter lässt sich besser an der Börse investieren?

Trade Republic oder Scalable Capital?

Da grundsätzlich die Angebote beider Broker nicht unähnlich sind, kommt es eher auf den Typen von Anleger und dessen individuelle Bedürfnisse an, welchen Broker er bevorzugt.

So bietet Scalable Capital durch seine Trading-Flatrate Prime Plus besonders aktiven Anlegern mehr Spielraum und ein günstigeres Gebührenmodell. Auch Fondssparer und ETF-Anleger sind bei dem Anbieter häufig besser aufgehoben, denn Trade Republic selbst bietet keine aktiven Fonds und ebenfalls keine Premium-ETF wie Scalable, in die kostenlos ohne Sparplan investiert werden kann.

Dagegen bietet Trade Republic mit seinem Anleihebereich ein Feature, dass es für Liebhaber von Zinspapieren und mit derart günstigen Konditionen nur bei dem Neobroker gibt. Zudem bietet Trade Republic 4,0 Prozent Zinsen für das Verrechnungskonto ohne Bedingungen, während bei Scalable für 4,0 Prozent Zinsen ein Prime-Plus Abo notwendig ist.

Ein weiteres klares Plus für das Angebot von Trade Republic ist die Debitkarte des Unternehmens mit einem Prozent Saveback pro Monat, mit dem Sparer bis zu 180 Euro an Rückvergütungen von Trade Republic erhalten können.

Mit welchem Broker lässt sich besser an der Börse investieren?

Dementsprechend ist die Entscheidung: Trade Republic oder Scalable Capital? Sehr individuell und häufig eine Frage von Nuancen. Welche spannenden Optionen es noch gibt und welche Vorteile die beiden Broker überdies bieten, erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

