Dr. Hendrik Leber setzt stark auf KI-Aktien. Dabei verrät er Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

"Was ich zuletzt für meine Fonds getan habe, das war Palantir", sagt Dr. Hendrik Leber. Und er fährt fort: "Die Palantir-Aktie habe ich in verschiedene Fonds reingekauft. Da sehe ich jetzt einfach sehr viel Potenzial gerade im Bereich KI." Denn während Palantir bislang eher mit Regierungen und Institutionen zusammengearbeitet hat, würde sich das Unternehmen jetzt mehr den herkömmlichen Unternehmen öffnen. Und Henrik Leber sagt: "Und das ist für mich ja vielleicht keine neue Welt, kein neues Google und keine neue Nvidia. Aber von der heutigen Börsenbewertung von rund 50 Milliarden? Ja, warum sollte sich Palantir nicht vervielfachen? Von hier aus gesehen? Weil das Segment haben sie wahrscheinlich exklusiv für sich."

Nvidia verkaufen und Super Micro Computer vermeiden?

Im Interview mit BÖRSE ONLINE sagt Dr. Hendrik Leber, dass er Nvidia in seinen Fonds hat, die Nvidia-Aktie aber aktuell verkauft. Leber: "Für mich ist sie ein bisschen zu teuer. Wir haben die Nvidia-Aktie weiterhin, verkaufen immer ein Stückchen ab, aber. Da ist auch irgendwann mal ein Ende der Fahnenstange erreicht." Weil die Aktie so ein großes Gewicht in den Fonds ausmacht, würde man oberhalb der 5-Prozent-Marke etwas abschöpfen und auf kleinere Aktien verteilen.

Spannend ist zudem, dass ACATIS mit einem KI-Modell arbeitet, welches ein bisschen in die Zukunft schauen kann und versucht herauszufinden, welche Aktie in Zukunft gut performt. Die Trefferquote liege dabei über 50 Prozent bislang, sagt Dr. Hendrik Leber. Und dieses Modell habe auch vor einiger Zeit die Aktie von Super Micro Computer vorgeschlagen. Aber: "Bei einer Super Micro ist mir die Bewertung zu hoch. Ich hätte sie gern gekauft. Die Maschine hat Super Micro vorgeschlagen, aber ich habe es nicht gemacht, weil sie so teuer ist."

Welche anderen Aktien dieses Modell aktuell vorschlägt, warum deutsche Aktien ein Trauerspiel für Dr. Hendrik Leber sind und was er mit Aktien macht, wenn es zum Crash kommt, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie auch: Morningstar: Kaufen Sie diese 10 Value-Aktie mit bis zu 64 Prozent Kurspotenzial für die Ewigkeit

Übrigens: Spannende KI-Aktien finden Sie immer auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies.