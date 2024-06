Am Freitag um 21 Uhr startet die deutsche Nationalmannschaft im Duell gegen Schottland die Europameisterschaft 2024. Doch mit dem Spiel startet nicht nur die lang ersehnte EM, sondern auch die Beeinflussung der Börse durch das Fußballturnier. So sollten Anleger investieren, um davon profitieren zu können.

Die Europameisterschaft ist ein Großereignis, dass heute Abend beginnen wird und sogar Einfluss auf die Börse nehmen dürften. Doch es sind nicht die Sportartikelhersteller oder Wettanbieter, die wirklich von dem Großereignis profitieren. Die wahren Gewinner der Börse liegen an ganz anderer Stelle.

Fußball-EM startet und dürfte die Börse beeinflussen

Denn der wahre Gewinner einer Fußball-EM ist häufig das Land, das am Ende den Pokal in die Höhe streckt – auch an der Börse. In der Vergangenheit hat sich (mit wenigen Ausnahmen) eine überraschende Erkenntnis offenbart: Im Anschluss an die Europameisterschaft ist die Entwicklung der Aktien des Siegerlandes besser als die des breiten europäischen Marktes.

Reuters / Bloomberg Outperformance nach einem EM-Sieg

Erklärungsansätze für diese Entwicklung gibt es einige. So wird vermutet, dass die gestiegene Aufmerksamkeit gegenüber der Siegernation zu mehr Reisen und zu mehr Investitionen aus dem Ausland führt. Außerdem ein häufiges Argument: Infolge des nationalen Triumphs steigt der Binnenkonsum der Bevölkerung – teilweise waren in der Vergangenheit sogar kleine Wirtschaftswunder zu beobachten. Letzterer Faktor ist ebenfalls als positiv für Aktien zu erachten.

Fußball-EM und Börse – Welche Zusammenhänge bestehen?

Auf diese Aktien sollten Sie jetzt setzen

Dementsprechend kann es sich lohnen, auf den Gewinner der Fußball-EM zu setzen, um eine bessere Rendite als der breite EuroStoXX zu erzielen, wenn sich die Entwicklung der Vergangenheit wiederholt. Daher könnten diese vier ETFs (für Portugal gibt es leider keinen ETF) auf die jeweiligen Favoritennationen interessant sein:

England: HSBC FTSE 100 UCITS ETF (WKN: A0N9WS)

Frankreich: Amundi CAC 40 UCITS ETF (WKN: 626678)

Deutschland: Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (WKN: A2JF6S)

Portugal: -

Spanien: Amundi IBEX 35 UCITS ETF (WKN: LYX0A6)

Doch bevor nicht im Juli der Sieger des Turnieres gekürt ist, gleicht ein solches Investment mehr einer Sportwette. Warum es sich jetzt aber trotzdem lohnen kann, auf Deutschland zu setzen und was das mit der Fußball-EM zu tun hat, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Euro am Sonntag.

