Nach der starken Rallye seit Jahresanfang und neuen Hochs in allen Indizes vom MSCI World bis zum DAX sind immer mehr Anleger versucht, Gewinne mitzunehmen, nicht zuletzt, weil sich die Stimmung an der Börse zuletzt deutlich eingetrübt hat. Doch dieser Analyst verrät, warum das jetzt keine gute Idee ist.

Es reizt immer mehr Anleger Gewinne mitzunehmen, nachdem die Märkte in einer fast schon unheimlichen Schnelligkeit nach oben gelaufen sind und neue Rekordhochs markiert hatten, während Sorgen wie Zinsen, Inflation & Co. keine Rolle mehr zu spielen schienen. Doch in einer neuen Studie hat der Wells Fargo Investmentstratege Jeremy Folsom erklärt, warum Gewinnmitnahmen jetzt keine gute Idee sind:

Analyst verrät, warum Sie jetzt keine Gewinne mitnehmen sollten

Trotz einer für ein Präsidentschaftswahljahr übermäßig starken Performance sprach sich Folsom gegen Gewinnmitnahmen von Anlegern aus. Ursache dafür: Der Experte sieht weiteres Potenzial für den Aktienmarkt, insbesondere aufgrund der starken Gewinne der Unternehmen. Außerdem schrieb er in seiner Studie:

„Wir raten Anlegern, ihr Engagement in US-Aktien mit großer Marktkapitalisierung beizubehalten und es zu vermeiden, Geld abzuzweigen, um später einen günstigeren Einstiegszeitpunkt zu finden. Der Versuch, den richtigen Zeitpunkt für eine spätere Wiederanlage zu finden, ist schwierig und hat erhebliche Nachteile, wenn man Zeiträume – manchmal sogar Tage – mit starker Performance verpasst.“

Als dritten Punkt führte Folsom noch an, dass Anleger, die aus dem Markt scheiden, zudem die Ausschüttung von Dividenden verpassen. Insbesondere der dividendenstarke Juli steht dabei im Fokus.

Ist an Gewinnmitnahmen wirklich noch niemand gestorben?

Mit diesen drei Argumenten liefert Folsom Anlegern drei gute Gründe nicht zu verkaufen, auch wenn sich die aktuelle Börsenstimmung etwas eingetrübt. Allerdings sagen sich viele Investoren: An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Doch ist das wirklich so?

Schroders Gewinnmitnahmen vs Gewinne Laufen lassen im S&P500

Mit Blick auf die obere Auswertung wird klar: nein, dem ist definitiv nicht so, denn Gewinnmitnahmen schädigen langfristig die Portfolioentwicklung. Daher kann es für Anleger wirklich besser sein im Markt zu bleiben statt zu verkaufen und womöglich nie wieder einen Einstiegszeitpunkt zu finden.

