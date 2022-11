Die Bank of America sagt voraus, dass es bald zu einem Bullenmarkt bei Small Cap-Aktien kommen wird. Wir verraten, was an dieser These dran ist und wie Anleger davon profitieren können.

Denn Michael Hartnett, Chief Investment Strategist der Bank of America sagt: „Säkulare Trends von Stagflation, Reshoring, Lokalisierung und fiskalischer Stimulus bedeuten einen Small-Cap-Bullenmarkt im Jahr 2023.“ Dabei meint Hartnett, dass vor allem US-Unternehmen wieder mehr im eigenen Land und damit lokaler produzieren werden. Weil sie dabei subventioniert werden, dürften Small Cap-Aktien deutlich profitieren.

Kann es wirklich zu einem Small Cap-Bullenmarkt kommen?

Normalerweise haben es Small Cap-Aktien ja schwieriger, wenn die Blue Chip-Aktien nicht so gut performen. Doch es gab in der Geschichte bereits schon mal eine ähnliche Zeit. Denn Hartnett hat die Geschichte auf seiner Seite. Denn er erklärt, dass sich der Markt ähnlich wie in der Ära der Hochinflation in den 1970er Jahren verhielt. Dabei beginnt zuerst die Dominanz des Nasdaq 100 deutlich abzunehmen. Und danach können die Small Cap-Aktien deutlich besser performen als der Gesamtmarkt. Und Hartnett erwartet eine Wiederholung vergangener Ereignisse: „Die Stagflation hielt bis Ende der 1970er Jahre an, aber als der Inflationsschock von 1973/1974 vorüber war, traten US-Small-Caps in einen der großen Bullenmärkte aller Zeiten ein“, fügte Hartnett hinzu.

Doch wie können Anleger nun davon profitieren?

So verdienen Anleger mit Small Cap-Aktien

Die Bank of America bezieht sich in ihrer Aussage vor allem auf kleine Aktien aus den USA. Deswegen können Anleger auf den Russell 2000 setzen. Dieser Index für Small Cap-Aktien setzt auf 2000 dieser Werte und deckt damit einen Großteil der US-Wert aus diesem Segment ab. Anleger setzen auf den Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C oder streuen ihr Investment noch breiter. Denn es gibt auch vom MSCI World eine Variante für Small Caps. Mit dem iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF setzen Anleger auf Small Cap-Aktien aus aller Welt, wobei US-Werte rund 55 Prozent ausmachen.

Auf diese Arten können Anleger am möglichen Bullenmarkt für Small Cap-Aktien teilhaben.