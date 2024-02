Nachdem Meta zuletzt überraschend die Zahlung einer Dividende in den Raum gestellt hat, könnten laut Goldman Sachs einige Schwergewichte folgen. Diese Aktie könnten bald massive Dividendenzahler werden:

Immer wieder geht die Spekulation umher, dass einige Large Caps mit hohen Cashflows langfristig zu starken Dividendenzahlern werden. Bei dem Social-Media-Konzern Meta zumindest ist diese Vermutung aufgegangenen, den neben massiven Aktienrückkäufen profitieren Anleger ebenfalls ab diesem Jahr von einer Ausschüttung.

Diese Schwergewichte könnten bald üppige Dividenden an Anleger zahlen

Die Experten von Goldman Sachs haben in diesem Zuge eine Liste mit den Werten erstellt, die ebenfalls in naher Zukunft damit beginnen könnten, Ausschüttungen an ihre Anleger zu zahlen:





Alphabet

Amazon.com

Berkshire Hathaway

Tesla

Salesforce

Adobe

Advanced Micro Devices

Netflix

ServiceNow

Uber

Intuitive Surgical

Booking Holdings

Boeing

Palo Alto Networks

Vertex Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

Boston Scientific

Synopsys

Fiserv





Dabei lohnt sich definitiv ein Blick auf den Amazon-Konzern, der langfristig aufgrund seiner verschiedenen Geschäftsbereiche ein besonders solider Zahler werden könnte. Berkshire Hathaway hingegen könnte besonders wegen einer Sonderausschüttung der 167 Milliarden US-Dollar schweren Cashposition an Aktionäre interessant sein.

Bereits in den Kreis der Dividendenzahler aufgestiegen ist dagegen Booking Holdings. Kurz nach der Veröffentlichung der Studie kündigte der Konzern eine erste quartalsweise Ausschüttung für Anleger an.

Ob dagegen sehr investitionsstarke Geschäft wie Tesla oder Boeing jemals eine Ausschüttung zahlen (oder im Fall von Boeing wieder zahlen) ist zumindest sehr fraglich.

