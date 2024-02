Diese Tech-Aktien mit dem besten Momentum wie Nvidia, Alphabet, T-Mobile US oder auch AMD müssen Anleger jetzt haben. Welche 15 Aktien sich jetzt im neuen BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index befinden und was diese Aktien so besonders macht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die Magnificent 7 kennt mittlerweile jeder. Doch kennen Sie auch die zweite Reihe an spannenden Tech-Aktien? Diese laufen ebenfalls sehr gut, sind weniger trendabhängig und noch nicht in jedem einzelnen Portfolio enthalten. Deswegen hat BÖRSE ONLINE den brandneuen Tech-Giganten-Index erschaffen. In diesem befinden sich neben den Magnificent 7 noch 8 weitere globale Tech-Unternehmen, die dem Portfolio noch mehr Stabilität und Ausgewogenheit verleihen. Und diese Aktien befinden sich in dem Index:

15 Aktien für den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten-Index

Tech-Giganten

In der Tabelle oben sehen Sie, wie nah die 15 Aktien aktuell an ihren 52-Wochen-Hochs notieren und welche Kursziele die Analysten bei Bloomberg für die Aktien noch haben. Diese Kursziele hinken oft etwas hinterher, weil nicht alle Analysten wöchentlich diese Ziele aktualisieren. Deswegen erscheinen die Potenziale manchmal etwas kleiner zu sein. Wichtig ist für Anleger vor allem, auf trendstarke Aktien zu setzen. Denn wenn eine Aktie steigt, dann steigt sie.

Zu sehen ist das aktuell bei Nvidia. Das Papier ist in den vergangenen 12 Monaten um 242 Prozent gestiegen und notiert momentan ganz nah am 52-Wochen-Hoch. Bedeutet: Die Nvidia-Aktie ist sehr trendstark und das Momentum ist auf der Seite der KI-Aktie.

Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch mal zu Korrekturen nach einer starken Rallye kommen. Deswegen hat BÖRSE ONLINE insgesamt 15 der stärksten Tech-Aktien ausgewählt, um mehr Ausgewogenheit in das Portfolio von Anlegern zu bringen. Und hier kommen Sie direkt zum BÖRSE ONLINE Tech-Giganten-Index.

Tech-Aktien wie Alphabet, AMD oder T-Mobile US ebenfalls mit starkem Momentum

Wer sich die Tabelle oben anschaut, der sieht, dass die Meta-Aktie, die Broadcom-Aktie, die Amazon-Aktie, die Netflix-Aktie oder die T-Mobile-Aktie und die Microsoft-Aktie sind alle sehr trendstark. Abzuleiten ist das daran, dass sie stark im Kurs gestiegen sind in den vergangenen 365 Tagen und jetzt auch noch ganz nah am 52-Wochen-Hoch notieren.

Etwas weniger trendstark zeigt sich aktuell die Alphabet-Aktie, weil sie rund 10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt ist. Gleiches gilt für Apple. Schlimm ist das allerdings nicht. Einzig bei der Tesla-Aktie kann man aktuell nicht von einem guten Momentum reden.

Anstatt, dass Anleger nun also auf 15 Einzelaktien setzen müssen, können Sie diese gesammelt über ein Zertifikat erwerben. Und dass diese Strategie, immer auf die 15 US-Tech-Aktien zu setzen, welche die größte Market-Cap aufweisen, funktioniert, zeigt die Rückrechnung: Seit dem Jahr 2006 brachte diese Strategie jedes Jahr im Schnitt mehr als 18 Prozent Rendite.

Und lesen Sie auch: Bis zu 9,88 Prozent Dividendenrendite mit Value-Aktien – Niedrige KGVs und hohe Dividenden bei US-Aktien

oder: "Grund für Scheitern des Sozialstaats sind die Baby-Boomer", behauptet deutscher Finanz-Professor – Und das ist seine Lösung