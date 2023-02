Mit welchen ETFs und mit möglichst wenig Geld ist es möglich, jeden Monat 500 Euro Dividenden zu kassieren? Wir zeigen, mit welchen Dividenden-ETFs dies am schnellsten gelingen kann.

500 Euro Dividende im Monat hört sich viel an. Und anfangs ist es das auch. Doch für Anleger ist es wichtig, auf ETFs zu setzen, die nicht nur eine hohe Dividendenrendite bieten, sondern die ihre Dividendenauszahlung in Euro auch möglichst jedes Jahr steigern. Dafür haben wir ein paar Dividenden-ETFs ausgewählt und wollen schauen, wie viel Geld Anleger brauchen, um mit diesen ETFs auf 500 Euro Dividende im Monat zu kommen:

6.000 Euro Dividende im Jahr

ETF Dividendenrendite Benötigtes Kapital für 6.000 Euro jährliche Dividende Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing 3,69% 162.602 Euro iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 4,99% 120.240 Euro Franklin European Dividend UCITS ETF 5,07% 118.343 Euro

Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing ist der größte globale Dividenden-ETF. Anleger kommen hier auf eine aktuelle Dividendenrendite von 3,69 Prozent was für einen ETF bereits stattlich ist. Und das Gute daran: Der ETF zahlte 2019 noch 1,68 Euro je Anteil aus. Und 2022 waren es bereits 2,08 Euro. Bedeutet: Anleger erhalten vermutlich auch in den kommenden Jahren immer höhere absolute Ausschüttungen. Aktuell würden sie bei einer Dividendenrendite von 3,69 Prozent rund 163.000 Euro brauchen, um 6.000 Euro Dividende im Jahr zu bekommen. Dabei zahlt der ETF im März, Juni, September und Dezember seine Dividenden aus.

Die besten Dividenden-ETFs für 500 Euro Dividende im Monat

Sogar noch eine Schüppe drauf setzt der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE). Denn der ETF, der auf 100 globale Dividendenzahler setzt, zahlt aktuell sogar eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent aus. Anleger benötigen somit "nur"" 120.000 Euro für eine monatliche Ausschüttung von durchschnittlich 500 Euro. Dabei zahlt der ETF seine Dividenden im Januar, April, Juli und Oktober aus. Ebenfalls erfreulich: Noch in 2019 lag die Ausschüttung je Anteil bei 1,17 Euro. Und in 2022 lag dieser Betrag bereits bei 1,46 Euro.

Schauen wir uns aber auch noch einen europäischen Dividenden-ETF an. Denn der Franklin European Dividend UCITS ETF bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,07 Prozent und zählt zu den günstigsten ETFs für Europa-Dividenden. Seine Ausschüttungen zahlt er im März, Juni, September und Dezember aus und steigerte sie von 1,12 Euro in 2019 auf 1,30 Euro je Anteil in 2022. Außerdem benötigen Anleger somit lediglich 118.000 Euro, um auf 500 Euro Dividende jeden Monat zu kommen.

Übrigens: Das ist noch nicht alles. Ab Montag finden Sie hier und auf unserer Webseite Teil 2 der Serie. Dann erfahren Sie mit welchen ETFs Sie noch alles hohe Dividenden kassieren können.

Und für die Zwischenzeit: Jeden Monat 1.000 Euro Dividende kassieren – Teil 2 mit Favoriten-Aktien

Wichtig: Es handelt sich bei der Dividende um Brutto-Werte. Grundsätzlich werden auf Dividenden nach Ausschöpfung des Sparerpauschbetrags in Höhe von 1.000 pro Kalenderjahr für eine Person und 2.000 Euro pro Kalenderjahr für Verheiratete, noch 25 Prozent Abgeltungssteuer plus eventuell Kirchensteuer und plus eventuell Solidaritätszuschlag fällig. Netto bleiben also etwas weniger als 75 Prozent der Brutto-Summe übrig.





Oder lesen Sie welche US-Aktien haben noch Kurspotiential?