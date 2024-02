Der MSCI World Index hat nun ein neues Rekordhoch aufgestellt. Es ist der erste neue Rekord nach rund 2 Jahren. Was jetzt auf Anleger zukommt und wie es mit dem ETF auf den MSCI World nun weitergeht.

Das letzte Mal war es am 27. Dezember 2021 geschehen: Damals markierte der MSCI World Index mit 3.244 Punkten einen neuen Rekord. Es sollte der letzte Höchststand für eine längere Zeit sein. Denn erst jetzt, Anfang Februar 2024, konnte der Welt-Aktienindex ein neues Allzeithoch erklimmen. Bei 3.265 Punkten liegt nun die neue Rekordmarke. Doch was bedeutet das jetzt für den ETF und für alle Anleger?

MSCI World ETF mit neuem Rekord - Wie geht es weiter?

Auch der ishares ETF - immerhin der weltgrößte MSCI World ETF - schaffte in Dollar ein neues Rekordhoch (siehe Chart von Tradingview unten). Anleger sehen, dass sich das Produkt an der roten Aufwärtstrendlinie hocharbeitete und nun den Rekordstand aus 2021 übertrumpfte. Theoretisch kann es jetzt bis zum 1,618er-Fibonacci-Level hochgehen - was ein Potenzial von 17 Prozent bedeuten würde. Aber natürlich kommt diese Bewegung jetzt nicht in einem Rutsch und auch nicht sehr schnell. Sie kann sich über die nächsten Monate hinweg abarbeiten.

Allerdings ist es auch wahrscheinlich, dass der MSCI World Index in den kommenden Tagen etwas korrigiert. Anleger sollten sich nicht überrascht zeigen, wenn der Index nach diesem starken Lauf in den kommenden Wochen mal wieder eine kurze Pause einlegt und eventuell den Rekordstand von oben nochmal antestet.

Doch sollte man dann jetzt seine Sparpläne auf den MSCI World ETF weiterlaufen lassen oder gar etwas verkaufen?

www.tradingview.com MSCI World ETF

Sparpläne auf den MSCI World weiterlaufen lassen?

Grundsätzlich können Anleger ihre Sparpläne auf den MSCI World natürlich weiterlaufen lassen. Der Index weist ein gutes Momentum auf, befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und zeigt somit Stärke. Von kleineren Korrekturen, die jetzt nach diesem starken Lauf mal vorkommen können, sollten sich Anleger nicht irritieren lassen.

Wer allerdings keinen langen Anlagehorizont hat und auch schon auf großen Gewinnen sitzt, der kann natürlich mal über kleinere Gewinnmitnahmen nachdenken. Dies macht aber nur Sinn, wenn man das Geld braucht oder anderweitig sogar noch besser in der Zwischenzeit anlegen kann.

Ansonsten sieht es beim MSCI World ETF nach dem neuen Rekord erstmal gut aus. Anleger lassen sich nicht verunsichern, falls der ETF in den kommenden Tagen mal korrigiert und etwas auf der Stelle tritt.

