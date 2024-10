Gelungene Kaufidee noch vor dem Jahresende? Dieser ETF hat laut einem bekannten Top-Analysten das Zeug, bis zum Ende des Jahres noch einmal 35 Prozent zu steigen. Sollten Sie jetzt zugreifen?

Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich haben wir in diesem Jahr schon wieder Mitte Oktober; dabei hat das Jahr doch gefühlt gerade erst angefangen. Doch welche Anlagemöglichkeiten gibt es, mit denen man sich jetzt noch ausstatten kann, um im Jahr 2024 mit dem Depot noch einmal so richtig zu profitieren?

Tatsächlich gibt es aktuell einen spannenden ETF, der laut einem bekannten Top-Analysten das Zeug dazu hat, bis zum Jahresende noch rund 35 Prozent zu steigen. Doch um was für einen ETF handelt es sich dabei?

Top-Analyst rät: Dieser Index könnte bis zum Jahresende noch rund 35% steigen

Dabei handelt es sich um den renommierten Top-Analysten Tom Lee von Fundstrat Global Advisors. Wenn Lee etwas empfiehlt, dann ist das nicht irgendeine Empfehlung. Der Experte lag in der Vergangenheit schon häufig goldrichtig mit seinen Analysen. So sagte er etwa voraus, dass der S&P 500 Index im Jahr 2023 4.750 Punkte erreichen wird; das tatsächliche Endresultat: 4.769 Punkte – Punktlandung!

Nun berichtete das Finanzportal "The Motley Fool" erneut von einer sagenhaften Prognose des Analysten: Denn laut dieser könnte ein ganz bestimmter Index bis zum Jahresende noch einmal um rund 35 Prozent steigen. Das Geniale: Dazu gibt es auch einen geeigneten ETF.

Lee erklärte Anfang des Jahres gegenüber "CNBC", dass er den Russell 2000 Index bis zum Ende des Jahres 2024 bei 3.000 Punkten sieht. Das würde aktuell einem Anstieg von rund 35 Prozent entsprechen. Um was für einen Index handelt es sich dabei, und warum ist Lee optimistisch gestimmt?

Darum könnte dieser ETF bis zum Jahresende noch einmal ordentlich anziehen

Der Russell 2000 Index gilt als Benchmark für US-Small-Cap-Unternehmen. Er bildet die zweitausend kleinsten Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung, des Russell 3000 Index ab. Dieser wiederum bildet den gesamten US-Aktienmarkt ab.

Doch warum soll ausgerechnet dieser Index in diesem Jahr so stark profitieren? Lee sieht den Hauptgrund in der einsetzenden Zinswende. Bereits im September hat die amerikanische Notenbank Fed nach langer Zeit wieder die Zinsen gesenkt, da sie ihrem Inflationsziel immer näherkommt. Viele Marktteilnehmer rechnen nun mit weiteren Kürzungen in den kommenden Jahren. Von diesen Zinssenkungen profitieren vor allem kleinere Unternehmen, da sie sich oft Geld leihen müssen, um ihr Wachstum anzukurbeln. Wenn die Zinsen sinken, erhöht sich ihre Kreditaufnahmekapazität und ihre Zinszahlungen sinken, was sich positiv auf ihre Erträge auswirkt.

Lange Zeit wurden Small-Cap-Aktien vernachlässigt und standen im Schatten von Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Apple und Co. Nun könnte durch die bevorstehenden Zinssenkungen eine Wende für diese Aktien anstehen.

Doch mit welchem ETF kann man von dieser Entwicklung profitieren?

Eine Möglichkeit, in den Russell 2000 Index zu investieren, ist der Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF.Er bildet den Small-Cap-Index nach; die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,3 Prozent pro Jahr. Der ETF ist thesaurierend und bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation ab. Zu den Top-Positionen zählen derzeit Unternehmen wie Vaxcyte, FTAI Aviation oder auch Sprouts Farmers Market. Die Branchen sind das Gesundheitswesen, Finanzleistungen, Industrie und Technologie; der Rest verteilt sich auf sonstige Branchen.

Sicherlich ist die Prognose von Tom Lee sehr gewagt, denn es bleibt abzuwarten, ob der Small-Cap-Index tatsächlich bis zum Jahresende noch um 35 Prozent nach oben schießen kann. Möglich ist an der Börse generell alles. So oder so könnte der ETF aber tatsächlich eine spannende Investitionsmöglichkeit, auch mit Blick auf die kommenden Jahre sein, da die Begründungen, warum Small Caps in Zukunft profitieren sollten, durchaus plausibel erscheinen.

