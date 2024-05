Die Experten von J.P. Morgan sehen in diesem Markt einen aussichtsreichen Wachstumstreiber, bei dem sich auch ein Investment für Anleger lohnen könnte. Ist es jetzt an der Zeit, hier zu investieren, bevor die Rallye richtig losgeht?

Der nächste große Wachstumsmarkt? Das sagen schon länger einige Analysten über Indien. Diesem Konsens hat sich nun auch die Investmentbank J.P. Morgan angeschlossen. Doch lohnt es sich wirklich in den Markt zu investieren?

J.P. Morgan sieht neuen aussichtsreichen Wachstumsmarkt

Die Antwort lautet ja, zumindest nach Meinung von Tilmann Galler, Investmentstratege bei J.P. Morgan. In einer kürzlich veröffentlichten Studie erklärte der Experte: „Indien ist auf einem guten Weg, China als Wachstumsmotor in Asien abzulösen.“ Gründe für diese Aussichten sind unter anderem Strukturreformen, hohe Investitionen & Co., die dazu führen, dass die Prognosen für Indiens BIP Wachstum zuletzt sehr hoch ausfielen.

Allerdings ist Indien, mit einem KGV von 25 und als fünftgrößter Aktienmarkt der Welt, schon lange nicht mehr billig. Galler erklärte: „Während Indien gegenüber anderen Märkten stets mit einem Aufschlag gehandelt wurde, erscheint es derzeit selbst gegenüber seiner eigenen Bewertungshistorie vergleichsweise teuer. Allerdings dürften die starken Gewinnwachstumsaussichten und die relativ hohe Ertragsqualität einen Teil der Bewertungsprämie erklären.“ Lohnt es sich aber noch hier zu investieren?

Jetzt in diesen Wachstumsmarkt investieren?

Aus Sicht von J.P. Morgan zumindest unter Umständen. Galler schrieb: „In unseren langfristigen Kapitalmarktschätzungen trauen wir indischen Aktien nur noch eine jährliche Wertsteigerung von 5,2 Prozent über die nächsten 10 Jahre zu.“

Dies liegt zwar deutlich unter der Prognose für andere Märkte. Allerdings kann laut Auffassung des Strategen besonders aktives Management und das Picken von Gewinnern in diesem Markt zum Erfolg führen. Einige aktiv gemanagte Fonds in für Indien sind:

DWS India (WKN: 974879)

Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR (WKN: A0B8SR)

Robeco Indian Equities D € (WKN: A1C43D)

Wer trotzdem auf einen breiten ETF setzen möchte, kann für die Abbildung von Indien einen Blick auf diesen Indexfonds werfen: Franklin FTSE India UCITS ETF (WKN: A2PB5W)

