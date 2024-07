Bislang war es nicht der Monat des MSCI World. Der ETF sackte bereits um 3 Prozent ab und befindet sich in einem Abwärtstrend. Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen und sollten sie den ETF besser verkaufen? Warum der MSCI World ETF aktuell so fällt.

Es hört sich immer unsympathisch an zu sagen: Wir haben es doch gesagt. Aber in diesem Fall ist es leider so. Bereits Anfang Juli veröffentlichten wir den Artikel: Böse Überraschung für MSCI World ETF? Warum der Juli erstaunlich schwach für den ETF werden kann. Zwar befindet sich der ETF noch mit rund 1,1 Prozent seit Monatsbeginn im Plus, doch in den vergangenen Tagen rutschte der Index ab und es fehlt nicht viel, bis er im Minus ist. Doch was sind die Gründe dafür?

Darum fällt der MSCI World ETF

Grundsätzlich hat dies mit einer Trendwende an den Märkten zu tun. Auch KI- und Tech-Investor Hendrik Leber sprach davon: Seiner Meinung nach verkaufen Investoren nun die sehr gut gelaufenen Tech-Unternehmen und schichten die Gewinne in Aktien der zweiten und dritten Reihe um. So waren es zuletzt Small-Caps und Mid-Caps, die besser abschnitten als die Large Caps.

Zu sehen war das auch an Aktienkursen von Nvidia, Microsoft, Alphabet und Co. Die Nvidia-Aktie etwa verlor seit Mitte Juli rund 17 Prozent. Bei Microsoft sind es noch rund 8 Prozent Minus und bei der Alphabet-Aktie sind es ebenfalls minus 8 Prozent. Einzig Apple kann sich dem Trend etwas entgegen stellen und gewann sogar dazu.

In Summe sorgen diese großen Aktien mit ihrer starken Gewichtung im MSCI World ETF aber dafür, dass der ETF fällt. Doch geht das jetzt so weiter? Und sollten Anleger den ETF besser verkaufen?

MSCI World ETF jetzt verkaufen?

Der MSCI World ETF sollte in den meisten Portfolios der Kern des Depots darstellen. Weil er auf rund 1500 Aktien aus den Industrieländern setzt, kommt man um ihn kaum herum. Zudem kann sich auch die Performance sehen lassen. Es gibt aber auch immer Zeiten, in denen der Index besser läuft und mal schlechter. Nun könnten zunächst einige Monate anbrechen, in denen andere Aktien und ETFs deutlich besser als der MSCI World laufen. Und das hat 3 konkrete Gründe:

1. Der Favoritenwechsel: Aktuell sieht es so aus, als ob Investoren große Aktien verkaufen und eher in kleine umschichten (Lösung: Small-Cap-ETFs ebenfalls ins Portfolio beimischen)

2. Die Unsicherheit rund um die Präsidentschaftswahl in den USA. Durch den Rückzug von Joe Biden weiß man nun nicht genau, was kommt. Börsen mögen keine Unsicherheit (Mögliche Lösung: Etwas mehr als Gold, Silber und Bitcoin setzen)

3. Charttechnik: Wie im Chart unten von Tradingview zu sehen ist, ist der MSCI World ETF immer noch im Aufwärtstrend. Verkaufen muss man ihn nicht, man kann aber ein paar Gewinne mitnehmen. Nachdem der MSCI World ETF die obere Begrenzung des Trends erreicht hat, korrigiert er nun. (Lösung: Anleger können versuchen, am Ende der Korrektur oder unten auf der unteren Trendlinie beim ETF wieder günstiger einzusteigen).

Und lesen Sie auch: "Diese Aktien würde ich jetzt kaufen und jahrzehntelang halten", sagt Fondsmanager Dr. Hendrik Leber

oder: Riesen-Dividenden: Europa-Aktien mit 9,09% Dividendenrendite und viel Kurspotenzial