Eine KI hat ihn gefunden: den besten ETF der Welt. Doch dabei handelt es sich nicht etwa um den berühmten MSCI World ETF. Um welchen es geht und was ihn so besonders macht

ETFs erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Denn mit ihnen muss man sich nicht erst für eine einzelne Aktie entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Da sie meist nur passiv einen Index abbilden und kein Manager wie beim klassischen Fonds aktiv die Bestände verwaltet, sind die Gebühren zudem meist deutlich geringer.

Der wohl beliebteste ETF ist dabei ein Produkt auf den MSCI World Index. Denn er bildet sozusagen die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft (Schwellenländer ausgeschlossen) ab. Da die Weltwirtschaft auf Dauer noch immer gestiegen ist, nutzen Anleger einen solchen ETF meist als Altersvorsorge. Auf Sicht der vergangenen 20 Jahre liegt die jährliche Wertentwicklung immerhin bei 8,87 Prozent. Doch ist ein ETF auf den MSCI World wirklich auch gleich der beste ETF?

Der beste ETF der Welt laut KI

Wir fragten bei jemandem nach, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz (KI). Denn diese verfügt bekanntlich über eine riesige Datenbank und kann bei ihrer Entscheidung zahlreiche Faktoren berücksichtigen. Hierzu wandten wir uns an die wohl bekannteste KI von allen: ChatGPT.

Für unser Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4 und fragten ganz direkt:

Was ist der beste ETF der Welt?

Zuerst wollte sich ChatGPT nicht wirklich festlegen:

ChatGPT: Die Frage nach dem "besten ETF der Welt" kann nicht eindeutig beantwortet werden, da die Eignung eines ETF (Exchange Traded Fund) von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der individuellen Anlageziele, des Risikoprofils und des Anlagehorizonts eines Anlegers. Es gibt jedoch einige ETFs, die aufgrund ihrer Größe, Performance, niedrigen Gebührenstruktur oder breiten Diversifizierung oft als attraktive Optionen für Anleger gelten. Hier sind ein paar Kategorien, die man bei der Bewertung betrachten könnte:

1. Größe und Liquidität: Große ETFs mit hoher Liquidität ermöglichen es Anlegern, Anteile leicht zu kaufen und zu verkaufen. Beispiele hierfür sind der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), der den S&P 500 Index nachbildet, und der iShares Core MSCI World ETF (IWDA), der in Aktien weltweit investiert.

2. Kosten: ETFs mit niedrigen Gebühren lassen mehr von der Rendite beim Anleger. Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) und der Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) sind für ihre niedrigen Kosten bekannt.

3. Diversifizierung: ETFs, die in eine breite Palette von Vermögenswerten investieren, können das Risiko reduzieren. Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) bietet z.B. eine breite Abdeckung des gesamten US-Aktienmarktes.

4. Spezialisierte oder thematische ETFs: Für Anleger mit spezifischen Interessen oder Überzeugungen gibt es ETFs, die in bestimmte Branchen, Trends oder Themen investieren, wie Technologie, erneuerbare Energien oder nachhaltige Investitionen.

5. Performance: Obwohl vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind, betrachten viele Anleger die historische Performance als einen Faktor bei der Entscheidungsfindung.

Letztendlich hängt der "beste" ETF von deinen persönlichen Zielen und Präferenzen ab. Es ist wichtig, Forschung zu betreiben und gegebenenfalls die Beratung eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen, um einen ETF zu finden, der am besten zu deiner Anlagestrategie passt.

Wir hakten also nochmal genauer nach: Und wenn du dich hypothetisch für einen entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch einen einzelnen ETF auswählen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für einen breit diversifizierten, kostengünstigen ETF entscheiden, der eine gute Balance zwischen Risiko und Rendite bietet und sich für ein langfristiges Anlageziel eignet. Ein solcher ETF ist der Vanguard Total World Stock ETF (VT).

Der Vanguard Total World Stock ETF (Ticker: VT) bietet eine umfassende Abdeckung des globalen Aktienmarktes, indem er in Aktien aus sowohl entwickelten als auch Schwellenländern investiert. Dies ermöglicht eine breite Diversifizierung über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg. Mit einer einzigen Anlage in VT können Anleger somit Anteile an tausenden Unternehmen weltweit halten, was das Risiko einzelner Marktschwankungen reduziert und den ETF zu einer attraktiven Option für langfristige Anleger macht.

Zusätzlich zu seiner breiten Diversifizierung weist VT relativ niedrige Verwaltungsgebühren auf, was bedeutet, dass ein größerer Teil der potenziellen Rendite beim Anleger bleibt, im Vergleich zu teureren Fonds. Die Kombination aus weltweiter Diversifizierung, niedrigen Kosten und der Bequemlichkeit, mit einem einzigen Finanzinstrument in globale Aktienmärkte zu investieren, macht den Vanguard Total World Stock ETF in diesem hypothetischen Szenario zu meiner Wahl.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Entscheidung auf einer generellen Einschätzung basiert und möglicherweise nicht für jeden Anleger die beste Wahl darstellt. Anlageziele, Risikotoleranz und Marktbedingungen sollten immer berücksichtigt werden, bevor in einen ETF investiert wird.

Der beste ETF der Welt – so gut ist er wirklich

Der Vanguard Total World ETF hat im Gegensatz zum MSCI World tatsächlich den Vorteil, dass auch Schwellenländer berücksichtigt werden – das birgt höhere Wachstumschancen. Allerdings lag die jährliche Wachstumsrate des FTSE Global All Cap Index, den der ETF abbildet, in den vergangenen 20 Jahren bei 7,72 Prozent und damit etwas unter der des MSCI World (8,87 Prozent). Jedoch waren die Wachstumsaussichten von Schwellenländern in der Vergangenheit noch nicht so hoch wie sie es heute sind. Der Index könnte von der Performance den MSCI World also zukünftig überholen, jedoch ist durch die Schwellenländerkomponente auch das Risiko höher. So nehmen diese fast 10 Prozent des ETFs ein. Die fünf größten Positionen sind Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon und Meta. Diese stimmen auch mit denen des MSCI Worlds überein. Anleger aus Deutschland können in den Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (IE00BNG8L278) investieren, der den FTSE Global All Cap Choice Index nachbildet. Anleger müssen also abwägen, wie wichtig ihnen die Schwellenländer-Komponente ist. Beide ETFs sind jedoch breit diversifiziert und eine gute Möglichkeit, um mit regelmäßigen Sparbeträgen fürs Alter vorzusorgen.

