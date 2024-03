Auf die besten Dividenden-Stars der Welt setzen – und das mit einem ETF? Eine künstliche Intelligenz hat ein Produkt gefunden, das genau das möglich macht

Dividendenaktien zählen zu den wohl beliebtesten der Börse. Klar: Sie können ihre Anleger nicht nur mit Kursgewinnen erfreuen, sondern schütten als i-Tüpfelchen auch noch eine Dividende aus. Und Unternehmen, die Anleger an ihren Gewinnen beteiligen, verfügen in aller Regel über ein funktionierendes Geschäftsmodell und solide Zahlen.

Um nicht nur auf einen Kandidaten zu setzen, sondern gleich von mehreren zu profitieren, bevorzugen viele Anleger Dividenden-ETFs. Doch wie findet man hierfür den besten? Wir haben bei jemandem gefragt, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz (KI).

Fan von künstlicher Intelligenz? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den KI Index von BÖRSE ONLINE

KI findet genialen Dividenden-ETF – das steckt dahinter

Denn eine künstliche Intelligenz verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann daher eine große Menge an Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Wir haben bei der wohl bekanntesten der Welt nachgefragt: ChatGPT. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Mit welchem ETF kann ich auf die besten Dividendenzahler der Welt setzen?

ChatGPT: Um in die weltweit besten Dividendenzahler zu investieren, bieten sich vor allem ETFs an, die auf Dividendenindizes setzen. Diese Indizes fokussieren sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und/oder stabiler Dividendenhistorie. Einige bekannte Beispiele für solche Indizes sind der S&P Global Dividend Aristocrats, der eine Auswahl von Unternehmen umfasst, die ihre Dividenden über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich erhöht haben, sowie der MSCI World High Dividend Yield Index, der Unternehmen aus Industrieländern mit hohen Dividendenrenditen beinhaltet.

ETFs, die solche Indizes abbilden, bieten eine gute Möglichkeit, breit gestreut in Dividendenaktien zu investieren. Hier einige Beispiele für ETFs, die in globale Dividendenaktien investieren:

1. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF: Dieser ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P Global Dividend Aristocrats Index nachzubilden, welcher Unternehmen aus der ganzen Welt beinhaltet, die ihre Dividenden über mindestens zehn Jahre hinweg kontinuierlich erhöht haben.

2. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF: Dieser ETF verfolgt die Performance des FTSE All-World High Dividend Yield Index, der aus Unternehmen weltweit besteht, die eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite aufweisen.

3. iShares MSCI World Quality Dividend ETF: Dieser ETF bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern, die sich durch hohe und nachhaltige Dividendenzahlungen auszeichnen. Er bildet den MSCI World High Dividend Yield Index ab.

4. WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF: Ein ETF, der sich auf Unternehmen mit starkem Wachstum und soliden Dividendenausschüttungen konzentriert. Dieser ETF verwendet einen eigenen Index, der auf einer Kombination von Wachstums- und Qualitätssignalen basiert.

Beim Investieren in Dividenden-ETFs ist es wichtig, neben der Dividendenrendite auch andere Faktoren wie die Gesamtkostenquote (TER), die historische Performance und die Diversifikation des ETFs zu beachten. Zudem sollte die Investition in solche ETFs immer im Kontext der persönlichen Anlagestrategie und -ziele betrachtet werden.

Und wenn du dich hypothetisch für einen davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch einen dieser ETFs auswählen müsste, würde ich den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF in Betracht ziehen. Diese Entscheidung basiert auf mehreren Überlegungen:

1. Breite Diversifikation: Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF bietet eine breite Diversifikation, indem er in Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Sektoren weltweit investiert. Dies kann dazu beitragen, das Risiko zu streuen und die Volatilität des Portfolios zu verringern.

2. Niedrige Kosten: Vanguard ist bekannt für seine kosteneffizienten ETFs. Eine niedrige Gesamtkostenquote (TER) hilft, die Rendite für Anleger zu maximieren, da weniger von der erzielten Rendite für Verwaltungsgebühren aufgewendet wird.

3. Zugang zu hohen Dividendenrenditen: Der ETF zielt darauf ab, in Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen zu investieren, was für Anleger, die auf Einkommen aus ihren Investitionen angewiesen sind, attraktiv sein kann.

4. Qualität und Nachhaltigkeit: Obwohl der Fokus auf hohe Dividendenrenditen gelegt wird, beinhaltet die Auswahlkriterien des FTSE All-World High Dividend Yield Index auch Aspekte, die auf die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividenden achten. Dies kann dazu beitragen, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur hohe Dividenden zahlen, sondern diese auch in Zukunft aufrechterhalten oder steigern können.

Was steckt hinter ChatGPTs Empfehlung? Anleger aus Deutschland können in den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing investieren, der den FTSE All World High Dividend Yield Index nachbildet. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,29 Prozent und ist laut Angaben von „justETF“ der größte und auch günstigste ETF, der diesen Index nachbildet. Zu den größten Positionen zählen etwa Broadcom, JP Morgan, Exxon Mobil, Johnson & Johnson oder Procter & Gamble. Auf Sicht von fünf Jahren liegt der ETF über 22 Prozent im Plus und die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 3,28 Prozent.



Lesen Sie auch: Wachstum auf Rezept? Der derzeit beste Biotech-Analyst an der Wall Street hat diese 2 Aktien auf dem Kaufzettel

Oder: Dividendenaristokrat bietet historisch hohe 5,9 Prozent Ausschüttungsrendite