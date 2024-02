Dieser Dividendenaristokrat ist an der Börse so stark abgestraft worden, dass seine Ausschüttungsrendite in beinahe historische Höhen gestiegen ist. Zeit für Anleger, sich hier zu engagieren?

Realty Income ist eine der beliebtesten Aktien unter Privatanlegern, nicht zuletzt wegen der hohen monatlichen Ausschüttungen des REITs. Aufgrund der hohen Zinsen und der Lage am Immobilienmarkt ist der Wert aber zuletzt stark zurückgekommen. Zeit, um hier zu kaufen?

Dieser Dividendenaristokrat könnte jetzt interessant sein

Steigende Zinsen sind negativ für Immobilienaktien. Darum haben Unternehmen wie Realty Income an der Börse stark abgewertet. Seit dem August 2022 steht bei der Aktie ein Minus von 33 Prozent.

Operativ spürt Realty diese Auswirkungen allerdings nur teilweise. Denn während viele Konkurrenten des Unternehmens arge Probleme haben, steigen Mieten und Gewinne bei dem Vermieter. Hintergrund: Realty vermietet sein komplettes Immobilienportfolio an Konzerne aus großen Aktienindizes wie dem S&P500 etc. Daher kommt es nicht Ausfällen bei den Mietzahlungen, Leerständen und keinen Problemen bei eventuellen Refinanzierungen.

Mit kürzlich präsentieren Quartalszahlen hat der REIT diese Entwicklung nochmals untermauert. Zeit also, hier zuzuschlagen?

Dividendenaristokrat bietet historisch hohe 5,9 Prozent Ausschüttungsrendite

Zumindest für einkommensorientierte Investoren könnte eine Realty Income in diesem Umfeld spannend sein. So bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5,9 Prozent, die in den vergangenen Jahren im Schnitt bei knapp 4,0 Prozent gelegen hatte. Zudem ist der Wert mit einem Verhältnis von Cash Flow zu Aktienpreis mit einem Faktor von 12,3 bewertet – deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Dementsprechend kann es interessant sein sich eine Realty Income jetzt zu sichern, besonders vor dem Hintergrund sollten Zinsen eines Tages wieder fallen. In letzterem Fall würde das Immobilienportfolio des Unternehmens strukturell aufwerten und den Kurs nach oben ziehen.

