Gibt es womöglich einen ETF, der sich für die Altersvorsorge noch besser eignet als einer auf den MSCI World Index? Eine künstliche Intelligenz will ihn nun entdeckt haben.

Ein ETF auf den berühmten MSCI World Index ist wohl einer der beliebtesten ETFs für die Altersvorsorge. Und das zurecht: Denn mit ihm kann man sozusagen auf die Wertentwicklung der Unternehmen der ganzen Welt setzen (Schwellenländer, auch China ausgenommen). Die Weltwirtschaft hat auf Dauer noch jede Krise überstanden und ist langfristig immer gestiegen. Langfristig orientierte Anleger, die regelmäßig in einen ETF auf den MSCI World Index einzahlen, sind mit diesem für die Altersvorsorge sicherlich bestens beraten.

Doch gibt es womöglich einen ETF, den Anleger noch nicht so sehr auf dem Schirm haben, der sich für die Altersvorsorge aber mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser, eignet? Eine künstliche Intelligenz (KI) will nun genau diesen gefunden haben.

Der beste ETF für die Altersvorsorge – es ist nicht der MSCI World

Um diesen ETF zu finden, verwendeten wir für die Suche eine künstliche Intelligenz. Denn diese verfügen in der Regel über eine riesige Datenbasis und können bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Für das Experiment wandten wir uns an eine der bekanntesten KIs: ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die neueste Version GPT-4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit stellen wir die Antwort von ChatGPT teils gekürzt dar:

Wir fragten ChatGPT also ganz direkt: Gibt es einen ETF, der für die Altersvorsorge noch besser ist als ein ETF auf den MSCI World?

ChatGPT: Der MSCI World ETF ist eine beliebte Wahl für die Altersvorsorge, da er eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen bietet. Allerdings gibt es andere ETFs, die je nach individuellen Bedürfnissen und Risikotoleranz für die Altersvorsorge ebenfalls attraktiv sein könnten

MSCI ACWI (All Country World Index) ETF: Dieser ETF umfasst sowohl entwickelte als auch aufstrebende Märkte und bietet eine noch breitere Diversifikation als der MSCI World, der sich auf entwickelte Märkte konzentriert.

MSCI World Small Cap ETF: Diese ETFs investieren in kleinere Unternehmen weltweit, die oft höheres Wachstumspotenzial haben, jedoch auch mit höheren Risiken verbunden sind.

MSCI Emerging Markets ETF: Fokussiert auf Schwellenländer, bieten diese ETFs die Möglichkeit, in schnell wachsende Volkswirtschaften zu investieren. Diese Märkte sind jedoch oft volatiler.

S&P 500 ETF: Ein ETF auf den S&P 500 bietet eine Fokussierung auf große US-Unternehmen. Dieser Markt hat in der Vergangenheit starke Renditen gezeigt, allerdings ist die geografische Diversifikation geringer als beim MSCI World.

Themen-ETFs: Es gibt ETFs, die auf spezifische Themen oder Branchen ausgerichtet sind, wie Technologie, Gesundheitswesen oder nachhaltige Investitionen (ESG). Diese können höhere Risiken, aber auch spezialisierte Chancen bieten.

Und wenn du dich hypothetisch für einen davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch einen ETF für die Altersvorsorge auswählen müsste, würde ich wahrscheinlich den MSCI ACWI ETF in Betracht ziehen. Die Gründe dafür sind:

Warum ist dieser ETF eine noch bessere Wahl für die Altersvorsorge als der MSCI World?

ChatGPT: Der MSCI ACWI ETF könnte eine noch bessere Wahl für die Altersvorsorge sein als der MSCI World ETF aus folgenden Gründen:

Umfassendere Marktabdeckung: Der MSCI ACWI umfasst sowohl entwickelte als auch aufstrebende Märkte, während der MSCI World nur entwickelte Märkte abdeckt. Diese zusätzliche Abdeckung erhöht die geografische Diversifikation und ermöglicht es Investoren, von den Wachstumschancen in Schwellenländern zu profitieren.

Höheres Wachstumspotenzial: Schwellenländer, die im MSCI ACWI enthalten sind, haben oft ein höheres wirtschaftliches Wachstumspotenzial im Vergleich zu entwickelten Märkten. Dies kann langfristig zu höheren Renditen führen, was besonders für die Altersvorsorge attraktiv ist, da es die Möglichkeit bietet, das Vermögen über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Risikostreuung: Eine größere Diversifikation bedeutet auch eine bessere Risikostreuung. Da der MSCI ACWI eine breitere Auswahl an Märkten und Branchen abdeckt, kann er helfen, Risiken zu mindern, die mit spezifischen Regionen oder Sektoren verbunden sind.

Zugang zu aufstrebenden Märkten: Schwellenländer haben oft junge, wachsende Bevölkerungen und aufstrebende Mittelschichten, die zu einer zunehmenden Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen führen können. Investitionen in solche Märkte bieten das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum.

Langfristige Perspektive: Für die Altersvorsorge ist eine langfristige Perspektive wichtig. Der MSCI ACWI bietet durch seine Diversifikation und die Einbeziehung von Schwellenländern die Möglichkeit, sowohl von stabilen als auch von wachstumsstarken Märkten zu profitieren, was zu einer robusteren Anlage über mehrere Jahrzehnte führen kann.

Fazit Ist ein ETF auf den MSCI ACWI wirklich besser für die Altersvorsorge als der MSCI World? Der MSCI All Country World Index umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer und enthält etwa 2760 Unternehmen. Diese breite Streuung bietet eine größere Diversifikation und potenziell mehr Wachstumschancen, da Länder wie China und Indien als zukünftige Wachstumsmärkte gelten. Allerdings bringt dies auch ein höheres Risiko mit sich, was mehr für den MSCI World zur Altersvorsorge spricht. Seit 1987 hat der ACWI Index eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,31 Prozent, was leicht unter dem MSCI World mit 8,5 Prozent liegt. Das könnte sich zukünftig, wenn die Schwellenländer immer mehr aufstreben, jedoch ändern und deutlich mehr Wachstum bringen. Welchen Index man wählt, hängt daher von der eigenen Risikobereitschaft und den Erwartungen an die Entwicklung in Industrie- und Schwellenländern ab. Grundsätzlich stellen ETFs auf beide Indizes spannende Möglichkeiten für die Altersvorsorge dar.

