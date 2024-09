Wenn Investoren wie Warren Buffett, Ray Dalio und Ken Fisher alle auf dieselbe Aktie eines weltbekannten Tech-Giganten setzen, sollten Anleger aufhorchen. Doch um welche Aktie handelt es sich, auf die sich diese Milliardäre stürzen?

Die Aktie scheint das Interesse der reichsten Menschen der Welt geweckt zu haben. Nicht nur befindet sie sich in den Portfolios mehrerer Milliardäre, sondern sie haben ihre Bestände in jüngster Zeit auch noch deutlich aufgestockt.

Doch um welche Aktie handelt es sich, und sollten Sie ebenfalls zugreifen?

Diese Tech-Aktie hat es den Milliardären angetan

Die Rede ist von der weltberühmten Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon. Sie befindet sich aktuell sowohl im Portfolio von Warren Buffett als auch von Ray Dalio, Ken Griffin, Ken Fisher und weiteren bekannten Investoren. Der Hedgefonds von Ray Dalio, Bridgewater Associates, hat seine Position bei Amazon im zweiten Quartal um beeindruckende 150 Prozent erhöht. Citadel Advisors, unter der Leitung von Ken Griffin, kaufte im zweiten Quartal über 1,1 Millionen neue Amazon-Aktien hinzu, wodurch sich ihr Bestand auf 7,7 Millionen Aktien erhöht hat. Auch Ken Fisher stockte auf und erwarb über 1,2 Millionen neue Amazon-Aktien, was seine Gesamtposition auf fast 44 Millionen Aktien anwachsen ließ.

Nicht zu vergessen ist das „Orakel von Omaha“, Warren Buffett: Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hält aktuell rund 10 Millionen Amazon-Aktien. Obwohl Buffett im zweiten Quartal keine weiteren Käufe tätigte, ist es bemerkenswert, dass er im selben Zeitraum über die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hat, während seine Amazon-Position unverändert blieb.

Sollten Sie jetzt wie die Milliardäre bei Amazon zuschlagen?

Es klingt fast unglaublich: Lohnt es sich wirklich, bei einem bereits so großen Tech-Giganten wie Amazon jetzt noch zu investieren? Die Antwort lautet: Ja, das könnte sich lohnen. Denn obwohl Amazon bereits ein riesiges Unternehmen ist und der Aktienkurs in den letzten Jahren stark gestiegen ist, könnte dies erst der Anfang sein. Amazon ist in zwei starken, weiterhin wachsenden Märkten führend: E-Commerce und Cloud-Computing. Allein der Cloud-Computing-Sektor soll laut Grand View Research bis 2030 jährlich um etwa 14 Prozent wachsen.

Auch, wenn Amazon in den vergangenen Jahren beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt hat, ist das Ende des Wachstums noch lange nicht erreicht. Analysten erwarten im Durchschnitt, dass der Umsatz dieses Jahr um elf Prozent zulegt, während der Gewinn je Aktie um mehr als 95 Prozent auf 5,72 US-Dollar steigen könnte. Für das kommende Jahr rechnen sie ebenfalls mit zweistelligen Wachstumsraten. Zudem plant Amazon, künstliche Intelligenz (KI) verstärkt in seine Produkte zu integrieren, was das Potenzial seiner großen Geschäftsbereiche E-Commerce und Cloud auf ein neues Level heben könnte. „Unser Geschäft mit generativer KI wächst sehr, sehr schnell“, erklärte CEO Andy Jassy bereits letztes Jahr gegenüber Analysten.

Und die sind optimistisch: 76 von ihnen empfehlen, die Aktie zu kaufen, nur drei sprechen sich für Halten aus, und keiner rät zum Verkauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 219 US-Dollar sehen sie ein Aufwärtspotenzial von 14 Prozent. Das höchste Kursziel stammt von JMP Securities und liegt bei 265 US-Dollar, was einem Potenzial von fast 40 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Hypes ist die Amazon-Aktie vergleichsweise günstig: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 33, während das durchschnittliche KGV der letzten fünf Jahre bei 52 lag.

