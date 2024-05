Die Größe entscheidet: Die mächtigsten Unternehmen der Welt in einem ETF! So setzen Sie ausschließlich auf pure Dominanz.

Die Small-Cap-Prämie besagt, dass Nebenwerte zwar volatiler sind als Bluechips, aber dafür langfristig besser performen. Das Problem: Dies gilt in der Praxis bereits seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Lediglich die höhere Volatilität ist geblieben. Ein möglicher Grund hierfür: die Plattform-Ökonomie, die dafür sorgt, dass große Unternehmen zunehmend größer werden.

Aber auch der Regulierungsdrang in der westlichen Welt (Stichwort: DSGVO) macht vor allem kleinen Unternehmen mit weniger Kapazitäten zu schaffen. Umso erfreulicher, dass es tatsächlich einen Indexfonds gibt, der sich ausschließlich auf die 50 größten und mächtigsten Unternehmen der Welt fokussiert - den iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (WKN: 628938).

Der Global Titans ETF – das steckt dahinter

Hier finden Sie nur die oberste Etage der globalen Börsen. Mit großem Erfolg: Auf Ein-,Drei- und Fünfjahressicht performte der ETF besser als der MSCI World und wies dabei sogar einen niedrigeren maximalen Drawdown auf. Konkret: Seit Sommer 2019 hat sich der Wert nahezu verdoppelt.

Ebenfalls attraktiv: Mit einer Fondsgröße von 1,8 Milliarden Euro ist der Fonds äußerst liquide und bereits seit 2001 handelbar. "Too big to fail" scheint somit weitaus mehr als ein Slogan zu sein -es ist ein Fakt an den globalen Börsen.

