Mit neuen Quartalszahlen hat diese Aktie für die Ewigkeit viele Anleger überrascht - positiv wie negativ. Lohnt sich für Anleger jetzt ein Kauf oder sollte man lieber abwarten?

Das wird ein wilder Ritt für die Disney-Aktie. Nach der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen wird es bei dem Wertpapier des Mäusekonzerns jetzt besonders spannend. Denn die Ergebnisse dürften zunächst für gemischte Reaktionen sorgen.

Mit einem Umsatz von 22,08 Milliarden US-Dollar lag der Konzern knapp unter den Analystenprognosen von 22,12 Milliarden US-Dollar. Auch bei den Disney+-Abos lag der Konzern mit 153,6 Millionen unter der Schätzung von 155,7 Millionen. Für die Aktie gab es aber auch gute Nachrichten.

Disney erfüllt Versprechen schon früher

Denn beim Gewinn je Aktie lag man mit 1,21 US-Dollar deutlich über den Schätzungen von 1,12 US-Dollar. Infolgedessen erhöhte Disney im Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr auch das bereinigte Gewinnwachstum von 20 auf 25 Prozent. Das Unternehmen begründete das mit vielversprechenden Ergebnissen in den Themenparks und Verbesserungen im Streaming-Geschäft.

Denn der Mäusekonzern konnte schon jetzt ein Versprechen einlösen, das erst für den September vorgesehen war. Wie der Konzern mitteilte, hat die Streaming-Entertainment-Einheit des Unternehmens nämlich schon jetzt Gewinn gemacht.

"Unsere starke Leistung im vergangenen Quartal zeigt, dass wir die Kurve gekriegt haben und in eine neue Ära für unser Unternehmen eingetreten sind", sagte Chief Executive Bob Iger, der im vergangenen Monat in einem Konflikt mit aktivistischen Investoren seinen Stand behaupten konnte.







Was macht die Disney-Aktie?

Für die Disney-Aktie sind die Ergebnisse extrem spannend. Im vorbörslichen Handel verlor das Papier zwischenzeitlich fast fünf Prozent und dürfte an der Börse selbst auch schwach starten. Im Laufe des Tages könnte die Aktie aufgrund der Resultate aber auch wieder ins Plus drehen und an den Aufwärtstrend der letzten Tage anknüpfen. Langfristige Anleger müssen sich aber so oder so keine Sorgen machen und können auf der Welle reiten.

