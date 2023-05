Wer mit dem Vermögensaufbau mit ETFs beginnen will, der steht oft vor Tausenden von Angeboten. Die Ratingagentur Morningstar hat aber nun veröffentlicht, wie Anleger die besten ETFs identifizieren und wie diese am besten in ein Portfolio passen.

In einen ETF investiert es sich heutzutage sehr leicht und ohne größere Schwierigkeiten. Allerdings ist das oftmals leichter gesagt als getan, denn wer sich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetzt, der stößt schnell auf tausende Indexfonds, die dieselbe Anlagestrategie haben. Diese Fülle an Angebot kann teilweise überfordern und dann weiß man nicht, welcher dieser Fonds der beste ist.

Aus diesem Grund hat die bekannte Ratingagentur Morningstar nun Kriterien veröffentlicht, anhand derer Sie die besten ETFs für ihr Portfolio finden können.

Morningstar: Das sind wichtige Kriterien

So gibt es seit Jahren das klassische Morningstar Rating der Agentur für aktive Fonds und passive ETFs, die auf einer Skala von eins bis fünf zeigen, wie hoch die Qualität dieses Produktes eingestuft wird.

Konkret gehen die Analysten von Morningstar laut einem kürzlich von dem Unternehmen veröffentlichten Bericht auf die folgenden Kriterien ein:

1. Renditechancen

2. Anlagehorizont

3. Kosten

4. Tracking Difference

5. Risiko (Allokation, Überschneidungen)

Lesen Sie nach dem Ende des Artikels auch: Dieser Burggraben-ETF ist viel besser als der MSCI World – Was er Anlegern bringt

Morningstar: So finden Sie die besten ETFs für ihren Vermögensaufbau

Geht man bei der Zusammenstellung des eigenen Portfolios also auf diese Punkte ein, so kann man schneller passende Produkte identifizieren. Hat man Beispielsweise schon einen ETF auf den MSCI World, lohnt es sich, meist nicht einen Nasdaq ETF beizumischen, da dies eine Überschneidung und damit ein Klumpenrisiko darstellt.

Zudem sollten Anleger auch auf die Kosten achten. Denn auch wenn ETFs gemeinhin als günstig gelten, sind es längst nicht alle. Ein kurzer Kostenvergleich zwischen ähnlichen ETFs kann im Laufe eines Anlegerlebens einen Unterschied von tausenden von Euro ausmachen.

Dementsprechend sollte es Anlegern mit Blick auf diese Punkte leichter fallen, die passenden ETFs für das eigene Portfolio zu finden. Wer dagegen den Vermögensaufbau nicht in die eigene Hand nehmen, sondern auch wissenschaftlicher Basis anlegen will, kann einen Blick in den Börse Online RoboAdvisor Vergleich werfen.