In den letzten Jahren performten große Aktien deutlich besser als Nebenwerte. Doch Morningstar verrät nun, warum Small-Cap-Aktien historisch günstig sind und wann sie wieder steigen. Plus: Die besten ETFs für die nächste Rallye.

Dazu zitiert Morningstar den Experten Ed Clissold, Chefstratege für die USA bei Ned Davis Research, wie folgt: „Small Caps in gewisser Weise mit nahezu dem höchsten Abschlag aller Zeiten gehandelt.“ Aber nur weil eine Aktie günstig sei, heiße das nicht, dass sie ein guter Kauf sei. Denn Ed Clissold fährt fort: „Im Moment scheinen sie aus gutem Grund billig zu sein.“

Und die Erklärung liefert Morningstar direkt mit:

Darum sind Small-Cap-Aktien laut Morningstar aktuell so günstig

"Morningstar definiert Small-Cap-Aktien als diejenigen, die nach Kapitalisierung zu den unteren 10 % des Aktienmarktes gehören. Investoren mögen sie, weil sie im Gegensatz zu größeren, etablierteren Unternehmen tendenziell viel Wachstumspotenzial bieten. Aber Small Caps haben auch Nachteile. Sie reagieren empfindlicher auf Veränderungen der Zinssätze und der Wirtschaft und sind daher volatiler. Darüber hinaus sind viele nicht profitabel oder im Vergleich zu ihren größeren Pendants stärker auf Schulden angewiesen."

Morningstar Morningstar Small Cap Aktien

So sehen Anleger, dass Small Cap-Aktien seit Monaten deutlich gegenüber großen Unternehmen verloren. Doch zuletzt gab es bereits eine kleine Rallye, weil die Fed die Zinsen in den USA nicht mehr erhöhte und neue Hoffnung aufkam. So stellt Morningstar aktuell fest, dass Small-Cap-Aktien deutlich unterbewertet sind, es aber noch Herausforderungen wegen der hohen Zinsen und wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit gebe. Sollten die Zinsen sinken und sollte die Rezession nicht eintreten oder sich schnell erholen, dann könnte eine neue Nebenwerte-Saison starten.

Und mit diesen ETFs sind Anleger dann ganz vorne mit dabei:

Die besten ETFs für Small-Cap-Aktien

Mit dem iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY) setzen Anleger dabei auf die Small-Cap-Variante des MSCI World Index. Der ETF setzt dabei aber auf sogar über 3.400 Unternehmen aus den Industrienationen, wobei auch hier die USA über die Hälfte der Aktien stellen. Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF brachte in Euro in den vergangenen 12 Monaten einen Verlust von 4 Prozent, in den vergangenen 3 Jahren einen Gewinn von 22 Prozent und in den vergangenen 5 Jahren von rund 30 Prozent.

Wer mehr auf europäische Small Cap-Aktien setzen möchte, der kann sich den Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (WKN: DBX1AU) ansehen. Dieser setzt auf 960 europäische Aktien vor allem aus Großbritannien, Schweden, Deutschland und der Schweiz (rund die Hälfte der Aktien stammt aus diesen Ländern). In den vergangenen 12 Monaten brachte der ETF ein Plus von 2 Prozent, in den vergangenen 3 Jahren von 11 Prozent und in den vergangenen 5 Jahren brachte der ETF 17 Prozent.

Anleger können sich ansonsten auch ETFs auf den SDAX oder den US-Small-Cap-Index Russell2000 anschauen. Anleger beachten, dass ETFs auf Nebenwerte auch etwas mehr schwanken können.

Und lesen Sie auch: Fast geschenkt: Das ist der günstigste Welt-ETF überhaupt

oder: Unterbewertete Burggraben-Aktie mit mehr als 9 Prozent Dividendenrendite und 28 Prozent Kurspotenzial