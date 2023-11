Morningstar empfiehlt aktuell eine bekannte Burggraben-Aktie, die über 9 Prozent Dividendenrendite bietet und ein Kurspotenzial von 28 Prozent aufweist. Um welche Aktie es sich handelt und welche Risiken es gibt.

Bei der Dividenden-Aktie, welche Morningstar jetzt empfiehlt, handelt es sich um die Tabak-Aktie von Altria. Und auch wenn Anleger im Chart sehen, dass die Altria-Aktie trotz einer tollen Dividende immer weiter verliert, dann sollten sie sich diese Argumente von Morningstar anhören:

"Als eines der großen Tabakunternehmen bietet Altria heute Einkommens-Investoren eine lukrative Dividendenrendite. Obwohl Altria in einer rückläufigen Branche tätig ist, verleihen wir ihm ein Burggraben-Rating, da wir davon ausgehen, dass das Unternehmen in den nächsten 20 Jahren seine Kapitalkosten übertreffen wird. Altria steht auf unserer neuesten Liste der 10 besten Dividendenaktien und ist eine der fünf unterbewerteten Aktien des Morningstar-Chef-US-Marktstrategen Dave Sekera für einen seitwärts gerichteten Markt."

Übrigens: Weitere starke Dividenden-Aktien finden Sie stets im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index.

Diese Kursziele hat Morningstar für die Altria-Aktie

Dabei sollten Anleger aber auch die Risiken nicht außer Acht lassen. Nur weil Morningstar einer Aktie einen Burggraben (also einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz) attestiert und ein Kurspotenzial sieht, muss die Aktie noch lange nicht steigen. Und im Chart sieht man ja auch, dass es einfach immer weiter abwärts geht. So schreibt auch Morningstar zu den Risiken, dass Altria wohl jedes Jahr rund 5 Prozent weniger Zigaretten verkaufen wird, dass der Konzern in den noch wachsenden Schwellenländern nicht so gut vertreten ist wie die Konkurrent und dass die amerikanische Gesundheitsbehörde weitere Einschränkungen und Verbote hinsichtlich dem Tabak-Konsum erlassen könnte.

Dennoch sieht Morningstar den fairen Kurs der Burggraben-Aktie Altria bei 52 Dollar. Aktuell bedeutet dies ein Kurspotenzial von 28 Prozent. Dazu führen die Experten eine günstige Bewertung, eine große Preissetzungsmacht und Zigaretten-Alternativen an, die auch Altria im Portfolio habe. So schreibt Morningstar auch: "Der US-Markt ist zwar volumenmäßig ausgereift, im Vergleich zu anderen entwickelten Märkten jedoch äußerst erschwinglich. Dies lässt Spielraum für Preiserhöhungen über viele Jahre." Und die Experten fügen zur Dividendenpolitik hinzu: "Relativ niedrige Kapitalanforderungen ermöglichen es dem Unternehmen, erhebliches Kapital in Form einer Dividendenausschüttungsquote von 80 % an die Aktionäre zurückzuzahlen." Allerdings rechnet Morningstar langfristig damit, dass die Dividendenrendite von Altria auf rund 7 Prozent absinken soll. Aber wenn dafür der Kurs endlich mal wieder mehr steigt, dürften Anleger damit wenig Probleme haben.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria Group.