Bislang war der MSCI Emerging Markets ETF in diesem Jahr sehr schlecht. Das lag vor allem auch an einem sehr schwachen Aktienmarkt in China. Doch nun dreht der Markt und die Schwellenländer konnten zuletzt stark zulegen.

Seit Ende Oktober haben die MSCI Emerging Markets mehr als 16 Prozent Plus eingefahren. Doch bis dahin waren Schwellenländer-Aktien in diesem Jahr um 30 Prozent gefallen und befinden sich jetzt immer noch mit 20 Prozent im Minus. Dennoch scheint jetzt ein guter Moment zu sein, um in einen ETF auf den MSCI Emerging Markets zu investieren.

Dabei ist dies für Anleger durchaus wichtig, befinden sich doch Schwellenländer Aktien im MSCI World All Country ETF. Und auch wer auf den MSCI World setzt, sollte zur Diversifizierung einen ETF auf den MSCI Emerging Markets dazumischen.

Deswegen könnte der MSCI Emerging Markets jetzt steigen

Wie Anleger im Chart unten erkennen können, vermochte sich der MSCI Emerging Markets aus dem Abwärtstrend zu befreien. Zwar tat er dies zuletzt schon mal, scheiterte dann aber an der 200-Tage-Linie. Nun könnte es aber so weit sein und der nachhaltige Ausbruch kann erfolgen. Und zwar aus diesem Grund: In China läuft es wieder gut und der Dollar wird schwächer.

Die MSCI Emerging Markets hatten unter einem starken Dollar gelitten. Viele Schwellenländer haben sich in US-Dollar verschuldet. Wird der US-Dollar stärker, so wie er es in diesem Jahr getan hat, so müssen die Schwellenländer mehr Geld in der heimischen Währung aufbringen, um die Schulden in US-Dollar zurückzuzahlen. Außerdem lief der Aktienmarkt in China sehr schlecht. Doch chinesische Aktien machen rund ein Drittel des Index aus, sodass dies den Index nach unten riss. Doch nach dem Parteitag in China signalisiert die Parteiführung eine Öffnung der Wirtschaft. Dies resultiert in steigenden Aktienkursen in China und trieb die Rally bei den Emerging Markets zuletzt maßgeblich mit an.

So investieren Sie in den MSCI Emerging Markets ETF

Anleger, die einen ETF auf den MSCI World All Country haben, investieren bereits zu etwa 10 Prozent in Schwellenländer-Aktien. Dies ist aus unserer Sicht etwas wenig, muss aber nicht zwingend geändert werden. Wer auf einen ETF auf den MSCI World setzt, der kann aber rund 20 Prozent Schwellenländer-Aktien mit einem ETF auf den MSCI Emerging Markets dazumischen. Und dies sind die drei besten ETFs: Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF hat auf Jahressicht die beste Rendite. Gefolgt vom iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) und vom HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD.