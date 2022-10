Neben dem MSCI World ETF raten viele Experten Anlegern dazu, einen MSCI Emerging Markets ETF mit ins Portfolio zu nehmen. Doch in den vergangenen Monaten schnitten die Schwellenländer an der Börse viel schlechter ab. Sollten Anleger ihre ETFs nun umschichten?

Während der MSCI World ETF in den vergangenen 12 Monaten nur rund sieben bis acht Prozent verlor, stürzten die Aktien im MSCI Emerging Markets um mehr als 30 Prozent ab. Das ist ein herber Absturz für Schwellenländer-Aktien. Nun stellt sich die Frage, ob Anleger den MSCI Emerging Markets ETF verkaufen sollten und das Geld lieber in den MSCI World ETF investieren sollten?

MSCI Emerging Marktes ETF lieber verkaufen?

Im MSCI Emerging Markets befinden sich 1.387 Aktien aus 24 Schwellenländern. 31 Prozent der Aktien stammen dabei aus China, 15 Prozent aus Indien, 14 Prozent aus Taiwan, elf Prozent aus Südkorea, 6 Prozent aus Brasilien und die übrigen 23 Prozent stammen aus den 18 anderen Ländern.

Dabei liegt das aktuelle Problem bereits auf der Hand: Denn aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in China, sowie dem China-Taiwan-Konflikt, büßte der Index deutlich ein. Auch die Dollar-Stärke macht vielen Schwellenländern zu schaffen, weil sie viele Schulden in US-Dollar aufgenommen haben und jetzt mehr Geld in der heimischen Währung aufwenden müssen, um die gleiche Menge in Dollar zurückzuzahlen.

Weil momentan nicht absehbar ist, dass sich die wirtschaftliche Lage in China deutlich erholt und dass der Taiwan-China-Konflikt sich deutlich verbessert, sollten Anleger tatsächlich darüber nachdenken, ihre Positionen im MSCI Emerging Markets ETF zu reduzieren und Teile zu verkaufen.

In den MSCI World All Country umschichten

Anleger sollten nicht komplett auf die Emerging Markets verzichten, denn hier gibt es durchaus Chancen. Dennoch bietet es sich jetzt an, die Sparpläne auf den MSCI Emerging Markets ETF etwas zu pausieren, bis die Lage klarer wird. Zudem könnte man darüber nachdenkden, in einen MSCI World All Country ETF umzuschichten. In so einem Produkt befinden sich 90 Prozent Aktien aus dem MSCI World und 10 Prozent der Aktien aus den Schwellenländern. So hat man diese Emerging Markets auch mit im Portfolio, aber eben nicht so hoch gewichtet.

Für diesen ETF bieten sich vor allem der iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) und der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) an.

Und wenn sich die wirtschaftliche Lage auf der Welt und vor allem in China wieder aufhellt, können Anleger wieder mehr in den MSCI Emerging Markets ETF umschichten oder die Sparpläne wieder befüttern. Panisch muss man den MSCI Emerging Markets ETF jetzt nicht verkaufen, denn dieser hat ja auch bereits deutlich an Wert verloren. Dennoch dürften Anleger aktuell mit einem MSCI World ETF oder einem MSCI World All Country etwas stabiler fahren.

