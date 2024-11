Schon in diesem Jahr verwöhnten die Aktien der Allianz und der Deutschen Telekom die Anleger. Doch aus diesen Gründen könnte es jetzt mit der Rallye für die beiden Dividenden-Papiere erst so richtig losgehen.

3,42 Prozent Dividendenrendite und sogar 5,65 Prozent Dividendenrendite bieten die beiden deutschen Aktien. Und genau diese Dividenden sind auch ein Grund dafür, warum die Allianz und die Deutsche Telekom weiter vor guten Monaten stehen dürften. Doch es gibt sogar noch mehr Gründe. Und das sollten Anleger jetzt wissen:

Deutsche Telekom-Aktie vor neuem "Rekord"

Das wirkliche Rekordhoch liegt bei der Deutschen Telekom-Aktie zwar leider noch außer Reichweite, doch die Aktie dürfte eine neue Bestmarke seit 23 Jahren aufstellen. Denn der Kurs des Telekommunikations-Konzerns schraubt sich immer weiter in die Höhe. Ein Grund dafür ist, dass die Tochter T-Mobile US in den USA vor immer weiteren Wachstum steht. Sowohl beim Gewinn als auch beim Aktienkurs. So erhöhte etwa Goldman Sachs kürzlich das Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie von 35 Euro auf 37 Euro, weil eben die Geschäftsaussichten bei T-Mobile US so gut sind.

Zudem ist die fundamentale Bewertung der Deutschen Telekom mit einem KGV von 14,7 und einer Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Und eben jene Dividende dürfte dafür sorgen, dass der stabile Aufwärtstrend der Aktie weitergeht. Denn bei sinkenden Zinsen dürfte die Attraktivität von Dividenden-Aktien weiter zunehmen.

In diesem Sinne können Anleger bei der Deutsche Telekom-Aktie weiter voll einsteigen. Die Aussichten bleiben rosig.

Doch sieht es auch bei der Allianz so gut aus?

Allianz-Aktie: Neuer Dreijahresplan für den Dividenden-Champ

Die Allianz hatte nach der starken Rallye im Herbst nun eine kleine Korrektur eingelegt. Diese führte die Aktie zwar unter die 50-Tage-Linie, was nicht erstrebenswert, was aber auch nicht besonders schlimm ist. Die Quartalszahlen sorgten zwar nicht für den erhofften Turnaround, doch die Analysten der Bank Berenberg zeigten sich positiv zu den Quartalszahlen.

So beließ die Privatbank das Kursziel für die Allianz-Aktie bei 376 Euro und hob hervor, dass die starken Quartalszahlen "eine solide Grundlage für das Gewinnwachstum im nächsten Dreijahresplan bilden." Zudem stellt die Allianz die neuen Ziele für die kommenden Jahre auf dem Kapitalmarkttag am 10.Dezember vor. Davor sollten Anleger sich bei der Allianz-Aktie nochmal positionieren.

Das KGV beträgt aktuell 10,5 und die Dividendenrendite liegt bei 5,65 Prozent. Wie die Deutsche Telekom-Aktie können Anleger auch die Allianz-Aktie bedenkenlos weiter kaufen.

